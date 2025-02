Oppo Find X8 Mini : un smartphone compact haut de gamme attendu en mars 2025

Alors que la marque Oppo a récemment lancé sur les marchés internationaux le Find X8 Pro et que l'on attend la présentation officielle du Find N5 (non disponible en France), un autre mobile de cette série s’apprêterait à faire son apparition.

Du moins, il semblerait que ce nouveau smartphone soit uniquement proposé sur certains marchés.

En effet, d’après nos informations, il y n’aura pas d’autres Find X8 en France. Toutefois, cela montre que la marque a de la ressource et qu’elle est capable de produire des déclinaisons afin de séduire un public aussi large que possible si tant est qu’il y a des risques d’une certaine confusion et d’une gamme peut-être trop étendue notamment pour certaines marques.

Selon les rumeurs les plus sérieuses, le nouveau smartphone Oppo Find X8 Mini serait doté d'un écran OLED LTPO de 6,3 pouces avec une définition de 1216x2640 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant atteindre 120 Hz. La dalle plate serait encadrée de bordures fines, offrant une expérience visuelle immersive tout en conservant des dimensions contenues.

Oppo Find X8 Pro

Sous le capot, l'appareil embarquerait le processeur MediaTek Dimensity 9400, une puce haut de gamme gravée en 3nm qui le placera au niveau des flagships les plus puissants du marché. Cette configuration sera complétée par de la mémoire LPDDR5X et un stockage UFS 4.0.

Un appareil photo ambitieux

Le module photo du Find X8 Mini ne ferait aucune concession. Il intègrerait un capteur principal Sony IMX9 de 50 mégapixels, accompagné d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Cette configuration photographique, rare sur un smartphone compact, promet des performances de haut vol en photo.

Le smartphone adopterait une construction premium avec un châssis en métal et un dos en verre. Il dispose également d'un lecteur d'empreintes optique sous l'écran et prend en charge la charge sans fil.

Notez l'introduction possible d'un bouton à trois positions remplaçant le traditionnel curseur d'alerte. Ce bouton, similaire à celui du Find X8 Ultra, pourrait offrir des fonctions personnalisables. Ce dernier est également attendu sur certains marchés uniquement, pas en France.

Le Find X8 Mini intégrerait une batterie d'environ 5600 mAh, plus modeste que celle du Find X8 Ultra qui devrait atteindre 6000 mAh.

Face à la concurrence

Le Find X8 Mini s'inscrirait dans une nouvelle vague de smartphones compacts haut de gamme, aux côtés du Xiaomi 15, de l’iPhone 16 et du Google Pixel 9 Pro sans oublier le Galaxy S25. Le lancement serait prévu pour mars 2025, en même temps que le Find X8 Ultra.