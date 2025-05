Le Honor Magic V5 s'annonce comme le smartphone pliant le plus fin du marché

Le marché des smartphones pliants continue de s'intensifier et Honor s'apprête à frapper fort avec son prochain modèle haut de gamme. Alors que le Magic V3 avait déjà marqué les esprits en 2024 par sa finesse exceptionnelle, son successeur, le Magic V5, s'annonce encore plus ambitieux. En effet, d'après les informations disponibles, ce nouveau modèle pourrait bien devenir la référence à battre dans le segment des appareils pliants de type livre, devançant même le futur Galaxy Z Fold7 de Samsung sur plusieurs aspects techniques.

Un saut de génération qui n'est pas qu'une question de chiffres

Si vous vous demandez pourquoi Honor passe directement du Magic V3 au Magic V5, la réponse se trouve dans les traditions culturelles chinoises. Le constructeur évite délibérément le chiffre 4, considéré comme porteur de malchance dans la culture chinoise en raison de sa prononciation proche du mot « mort » en mandarin. Cette tétraphobie, est largement répandue en Asie de l'Est et influence régulièrement les stratégies de dénomination des produits technologiques.

Li Kun, responsable des smartphones haut de gamme chez Honor, a confirmé via le réseau social Weibo que le lancement interviendrait durant « la première partie de l'année ». Selon les estimations, la présentation officielle devrait avoir lieu courant juin 2025 en Chine, pour une commercialisation en France probablement en août, soit un mois plus tôt que le calendrier habituel de la marque. Le Honor Magic V3 avait été officialisé lors du salon IFA à Berlin, début septembre.

Honor Magic V3

Une finesse qui repousse les limites de l'ingénierie

Le Magic V5 s'annonce comme un véritable tour de force technique. Alors que le Magic V3 impressionnait déjà avec ses 9,2 mm d'épaisseur en position fermée et 4,4 mm ouvert, son successeur franchirait un nouveau cap avec seulement 8 mm d'épaisseur plié et 3,9 mm déplié. Ces dimensions en feraient le smartphone pliant le plus fin jamais commercialisé, surpassant même les efforts de Samsung qui tente de réduire l'épaisseur de son Galaxy Z Fold7.

Honor proposerait ce modèle en deux coloris : Silk Road Dunhuang et Velvet Black.

Des écrans agrandis et une puissance sans compromis

Le Magic V5 conserverait la configuration à double écran, avec des dimensions légèrement revues à la hausse : 6,45 pouces pour l'écran externe et 8 pouces pour l'écran interne déplié. Ces deux dalles seraient de type OLED avec une technologie LTPO permettant une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et une définition 2K.

Honor Magic V3

Côté performances, Honor ne ferait aucun compromis en intégrant le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm dans sa version complète. Li Kun a d'ailleurs précisé que « toutes les versions des nouveaux smartphones Honor ont des puces pleines, sans coupe », écartant ainsi l'hypothèse d'une version allégée du processeur comme on peut le trouver sur certains modèles concurrents. Les utilisateurs bénéficieraient donc de toute la puissance des cœurs Oryon V2 développés par Qualcomm.

Une photographie de pointe et une autonomie renforcée

Le volet photographique du Magic V5 marquerait également une évolution importante avec une configuration à trois capteurs arrière. Le module principal resterait un grand-angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif périscopique qui passerait à l'impressionnante résolution de 200 mégapixels. Cette configuration positionnerait le Magic V5 parmi les smartphones pliants les plus performants en photographie.

Honor Magic V3

Mais c'est peut-être au niveau de l'autonomie que Honor réaliserait sa plus grande prouesse. Malgré une épaisseur réduite, le Magic V5 embarquerait une batterie de 5950 mAh, soit une capacité nettement supérieure aux 5150 mAh du V3 et bien au-delà des 4300 mAh attendus sur le Galaxy Z Fold7. Cette amélioration serait rendue possible par l'utilisation de la technologie silicium-carbone, que Honor maîtrise de mieux en mieux depuis son introduction sur le Magic 5 Pro.

Pour compléter cette fiche technique impressionnante, le Magic V5 conserverait la charge rapide filaire de 66 watts et proposerait une charge sans fil à 50 watts, permettant de récupérer rapidement de l'autonomie.

Mais quel sera son prix ?

Si aucune information officielle n'a filtré concernant le prix du Magic V5, il est raisonnable de s'attendre à un tarif au moins équivalent à celui de son prédécesseur, soit un peu moins de 2000 euros. Toutefois, selon les habitudes de la marque, des offres de lancement pourraient permettre d'acquérir l'appareil avec des accessoires.