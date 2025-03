Le Nubia Flip 2 5G : un smartphone pliant qui veut démocratiser le format à clapet

Alors que Samsung et Motorola dominent actuellement ce segment avec leurs Galaxy Z Flip et Razr respectifs, Nubia tente de se faire une place en proposant une alternative qui se veut plus accessible financièrement tout en conservant des caractéristiques techniques intéressantes.

Le marché des smartphones pliants, bien que représentant encore une niche, affiche une croissance régulière. Selon plusieurs analystes du secteur, les ventes de ces appareils devraient continuer à augmenter dans les prochaines années, notamment grâce à l'arrivée de modèles plus abordables comme le Nubia Flip 2 5G.

Ce dernier pourrait ainsi contribuer à élargir l'audience de cette catégorie de produits, jusqu'ici freinée par des prix souvent supérieurs à 1000 euros. Déjà la première version, le Nubia Flip 5G était commercialisée à 500 euros environ.

D'après la marque, ce nouveau modèle a été conçu pour répondre aux attentes des utilisateurs qui souhaitent profiter de l'expérience d'un smartphone pliant sans pour autant débourser une somme excessive.

Des spécifications techniques qui ne font pas l'impasse sur la performance

Le Nubia Flip 2 5G se distingue par un design élégant qui reprend les codes des smartphones à clapet modernes. À l'extérieur, on trouve un écran circulaire AMOLED de 1,43 pouce qui permet de consulter les notifications, l'heure ou encore de contrôler la musique sans avoir à ouvrir l'appareil.

Une fois déplié, l'utilisateur profite d'un écran AMOLED de 6,9 pouces avec une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant ainsi une fluidité appréciable pour la navigation et le visionnage de contenus.

Sous le capot, le téléphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, une puce de milieu de gamme qui assure néanmoins des performances satisfaisantes pour la plupart des usages quotidiens. Selon Nubia, cette configuration permet d'obtenir un bon équilibre entre puissance et autonomie.

Le smartphone est proposé avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, des caractéristiques désormais standard sur ce segment de marché.

En matière de photographie, le Nubia Flip 2 5G dispose d'un double module photo à l'arrière, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'un capteur secondaire de 2 mégapixels pour la profondeur de champ. À l'avant, on trouve une caméra selfie de 16 mégapixels logée dans une petite encoche en forme de poinçon.

Si ces spécifications semblent correctes sur le papier, elles restent en retrait par rapport aux modèles haut de gamme de Samsung ou Motorola qui proposent généralement des capteurs plus avancés et des fonctionnalités photographiques plus nombreuses.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 4325 mAh, une capacité supérieure à celle proposée par le Galaxy Z Flip6 et le Motorola Razr 50 Ultra. De plus, il prend en charge la charge rapide 33W, permettant selon le fabricant de récupérer 50% de batterie en environ 30 minutes. En revanche, contrairement à certains de ses concurrents, il ne propose pas de charge sans fil.

Un prix agressif face à une concurrence établie

L'un des principaux arguments de vente du Nubia Flip 2 5G réside dans son prix. Commercialisé autour de 699 euros, il se positionne nettement en dessous des tarifs pratiqués par Samsung pour son Galaxy Z Flip6 (environ 1199 euros) ou par Motorola pour son Razr 50 Ultra (environ 1199 euros également).

Même comparé au Motorola Razr 50 standard, vendu aux alentours de 899 euros, le modèle de Nubia conserve un avantage sur le prix. Le Nubia Flip 2 5G devrait être disponible dans plusieurs marchés internationaux, notamment en Europe, au cours du deuxième trimestre 2025. D'après la marque, le smartphone sera proposé en trois coloris : noir, blanc et violet.