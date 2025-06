Le Pixel 10 Pro Fold de Google pourrait révolutionner l'étanchéité des smartphones pliants

Le marché des smartphones pliants connaît une évolution constante depuis plusieurs années, mais un obstacle technique majeur persiste : la protection contre les éléments extérieurs. Alors que les fabricants ont progressivement maîtrisé l'étanchéité à l'eau, la résistance à la poussière demeure un défi considérable pour ces appareils aux mécanismes complexes. Les mobiles conventionnels proposent dès les modèles de milieu de gamme des certifications les rendant totalement étanches dont le Galaxy A56 et même le Galaxy A36 tandis que le Pixel 9a est certifié IP68. Actuellement, le Galaxy Z Fold6 est certifié IP48 dont pouvant résister à l’eau mais pas à la poussière.

Une prouesse technique inédite

D'après les informations rapportées par Android Headlines, le Pixel 10 Pro Fold de Google pourrait marquer un tournant historique en devenant le premier smartphone pliant à obtenir une certification IP68. Cette certification garantit une protection complète contre la poussière (niveau 6) et une résistance à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes (niveau 8).

Actuellement, la majorité des smartphones pliants se contentent d'une certification IPX8, où le "X" indique l'absence de certification officielle contre la poussière. Cette limitation s'explique par la nature même de ces appareils : leurs charnières et mécanismes de pliage créent des espaces vulnérables à l'infiltration de particules fines.

Cette étanchéité à la poussière aurait été rendue possible grâce à une refonte complète de la charnière, désormais plus fine et plus étanche.

Des améliorations de design significatives

Au-delà de l'étanchéité, le Pixel 10 Pro Fold bénéficierait de plusieurs améliorations esthétiques et fonctionnelles. L'écran de couverture gagnera en superficie, passant de 6,3 pouces sur le modèle précédent à 6,4 pouces. Cette augmentation est le résultat d'une optimisation des bordures, particulièrement du côté de la charnière. En outre, cette dernière qui serait plus fine permet non seulement une étanchéité mais aussi à un profil plus élégant et une prise en main améliorée.

L'appareil conservera néanmoins l'écran pliant de 8 pouces en diagonale, maintenant ainsi les proportions qui ont fait le succès du Pixel 9 Pro Fold. Les deux écrans OLED supporteraient une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 700 cd/m², garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil.

Disponibilité

Selon les informations les plus sérieuses, le Pixel 10 Pro Fold serait officiellement présenté le 20 août 2025, avec une commercialisation prévue le 28 août. L'appareil serait proposé en deux coloris : Sterling Grey et Smoky Green.