Le Pixel 9a de Google abandonne vraiment sa barre photo caractéristique

Les dernières images obtenues par Android Authority montrent clairement que Google a choisi de modifier radicalement l'apparence de son smartphone abordable.

En effet, comme le prévoyait les premières images de l’appareil, le Pixel 9a ne conservera pas le bandeau photo horizontal qui s'étendait sur toute la largeur de l'appareil, une caractéristique emblématique inaugurée avec le Pixel 6. À la place, les modules photo seront intégrés dans un îlot plus discret, positionné sur le côté gauche de l'appareil.

Cette modification marque une rupture significative avec l'identité visuelle établie de la gamme. En outre, les coques officielles ne présentent plus la petite lèvre en silicone qui servait à protéger la barre photo surélevée. L'accessoire adopte désormais une surface lisse, similaire aux protections standards disponibles sur le marché.

Un autre changement notable concerne les bordures entourant l'écran. Si le Pixel 8a présentait des bordures épaisses avec un « menton » plus prononcé en bas de l'écran, le Pixel 9a adopterait des bordures plus uniformes. Bien que toujours visibles, elles seraient mieux réparties autour de l'écran, avec une légère différence pour la bordure supérieure qui resterait un peu plus épaisse.

Des spécifications techniques prometteuses

Le Pixel 9a devrait être équipé du processeur Tensor G4, le même que celui qui anime la série Pixel 9. L'appareil disposerait d'une batterie de 5 100 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un Pixel. L'écran OLED mesurerait 6,28 pouces, soit légèrement plus grand que les 6,1 pouces du Pixel 8a.

Côté photo, le smartphone serait doté d'un nouveau capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels. La caméra frontale pourrait être plus imposante que celle de son prédécesseur, s'alignant potentiellement sur le capteur selfie de 10,5 mégapixels du Pixel 9.

Une palette de couleurs renouvelée

Google proposerait quatre coloris pour son Pixel 9a et ses coques officielles : Obsidienne (noir), Porcelaine (blanc), Iris (violet) et Pivoine (rose). Ces teintes remplacent notamment les versions Aloe et Bay du Pixel 8a, seuls le noir et le blanc étant reconduits.

Le lancement du Pixel 9a est prévu pour le 19 mars 2025, soit plus tôt que le calendrier habituel qui privilégiait généralement le mois de mai. Nous aurons alors la confirmation de ces rumeurs et fuites.