Le S Pen de Samsung : vers une fin programmée avec le Galaxy S26 Ultra ?

Le S Pen, ce petit stylet qui a contribué au succès de la gamme Galaxy Note de Samsung, semble vivre ses dernières heures en tant qu'accessoire intégré aux smartphones du géant coréen.

Selon les informations rapportées par le leaker PandaFlashPro, Samsung envisagerait sérieusement de modifier son approche concernant cet outil emblématique après la sortie du Galaxy S26 Ultra.

Cette évolution serait significative dans l'histoire des smartphones Samsung. En effet, depuis l'absorption de la série Note par les modèles S Ultra, le stylet était resté un élément différenciant des appareils premium de la marque.

Cependant, les récentes fuites concernant les prochaines générations laissent présager un avenir incertain pour cet accessoire qui a fait la particularité des appareils Samsung pendant plus d'une décennie.

Une tendance déjà amorcée avec le S25 Ultra

Les signes avant-coureurs de ce changement stratégique étaient déjà perceptibles avec le Galaxy S25 Ultra. Sur ce modèle, le S Pen a connu une première réduction de ses fonctionnalités, notamment avec la suppression de la connectivité Bluetooth qui permettait d'utiliser le stylet comme télécommande pour diverses applications.

Cette décision s'inscrit dans une logique d'évolution technique qui semble privilégier d'autres innovations au détriment du stylet intégré.

Samsung pourrait ainsi revenir à une approche similaire à celle adoptée avec le Galaxy S21 Ultra, qui proposait un support pour le stylet sans compartiment dédié. Le S Pen deviendrait alors un accessoire externe optionnel, marquant une rupture définitive avec l'héritage de la gamme Note.

Cette orientation contraste pourtant avec les déclarations récentes d'Annika Bizon, vice-présidente de Samsung Mobile Experience au Royaume-Uni, qui affirmait : « Je ne vois pas d'espace où le S Pen n'est pas un élément clé de notre portfolio ».

Un discours qui laissait entrevoir un possible renforcement de cet accessoire, mais qui semble désormais contredit par les fuites récentes.

Des motivations techniques avant tout

Les raisons de ce changement semblent principalement d'ordre pratique et technique. D'après les informations disponibles, Samsung développerait actuellement une nouvelle technologie de stylet sans digitizer, visant à remplacer le mécanisme traditionnel par une solution plus compacte pour la détection des mouvements.

Cette innovation technologique pourrait faire ses premiers pas sur le Galaxy Z Fold7 avant d'être intégrée aux modèles Ultra en 2026.

L'objectif principal serait de libérer un espace précieux à l'intérieur du smartphone, permettant notamment d'intégrer des composants supplémentaires comme les aimants nécessaires à la charge sans fil Qi2, actuellement absents faute de place suffisante.

Paradoxalement, alors que le S Pen semble promis à perdre sa place privilégiée au sein des smartphones Samsung, certaines sources évoquent un possible retour des fonctionnalités Bluetooth sur le S26 Ultra.

Si ces rumeurs se confirment, le S26 Ultra offrirait donc une expérience S Pen complète et améliorée, avant que l'accessoire ne devienne externe sur les générations suivantes. On pourrait ainsi profiter une dernière fois de toutes les fonctionnalités qui ont fait la réputation du stylet Samsung, incluant les commandes à distance et les gestes aériens.