Samsung Galaxy Z Fold7 : le prochain smartphone pliant dévoilé en images

Une nouvelle fois, Onleaks a encore frappé et révèle plusieurs mois avant son annonce officielle les lignes d’un smartphone Samsung. Celui-ci n’est pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du successeur au mobile pliant Galaxy Z Fold6 annoncé en juillet 2024.

Si on en croit le leaker qui s’est fait une très sérieuse réputation dans le domaine avec un taux assez exceptionnel de confirmation par la suite, le changement le plus notable du Galaxy Z Fold7 concerne son épaisseur. Selon les informations disponibles, l'appareil ne mesurera que 4,5 mm d'épaisseur une fois déplié, et 9,5 mm lorsqu'il est replié (en incluant la protubérance de l'appareil photo, ou environ 9 mm sans celle-ci). Cette réduction représente environ 1,1 mm de moins que le Galaxy Z Fold6.

Malgré cette amélioration, le Z Fold7 ne détrônera pas les smartphones pliants les plus fins du marché. Le Oppo Find N5 conserve cette distinction avec ses 4,2 mm d'épaisseur, suivi de près par le Honor Magic V3 et ses 4,4 mm. Samsung se rapproche néanmoins de ses concurrents directs avec cette nouvelle itération.

Les dimensions globales du Galaxy Z Fold7 seraient de 158,4 x 143,1 x 4,5 mm, ce qui suggère un écran frontal encore plus large que celui de la génération précédente. Cette évolution répond à une problématique que Samsung tente de résoudre depuis le premier Galaxy Fold en 2019 : offrir un écran externe suffisamment large pour être véritablement utilisable.

Bien que l'aspect ratio précis de cet écran ne soit pas encore connu, les dimensions indiquent qu'il serait environ 11 mm plus large que celui du Galaxy Z Fold6 lorsqu'il est déplié. Sur ce point, nous avons beaucoup apprécié la largeur du Honor Magic V2 puis du Magic V3 qui peuvent être utilisé principalement fermé et seulement lorsqu’on en a besoin en mode « ouvert ».

Des écrans plus grands pour une expérience immersive

Le Galaxy Z Fold7 devrait être équipé d'un écran intérieur d'environ 8,2 pouces et d'un écran extérieur de 6,5 pouces. Ces dimensions représentent une augmentation par rapport aux modèles précédents et pourraient faire du Z Fold7 le smartphone pliant de type livre avec le plus grand écran intérieur du marché. Actuellement, ce titre est détenu par le Oppo Find N5 avec son écran de 8,12 pouces.

Cette augmentation de la taille des écrans s'inscrit dans la stratégie de Samsung visant à améliorer l'expérience utilisateur de ses appareils pliants. Un écran extérieur plus large facilite l'utilisation quotidienne du téléphone lorsqu'il est fermé, tandis que l'écran intérieur plus grand optimise l'expérience en mode tablette pour la productivité et le divertissement.

Des performances de pointe avec le Snapdragon 8 Elite

Sur le plan technique, le Galaxy Z Fold7 devrait être propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, la même puce qui équipe actuellement la série Galaxy S25. Il est possible que Samsung opte pour la version à 7 cœurs de ce processeur, une mouture moins véloce comme l'a fait Oppo avec le Find N5, mais qui permet d'optimiser la gestion thermique de l'appareil.

Des rumeurs évoquent l'utilisation possible d'un processeur Exynos 2500 dans certaines régions, mais cette hypothèse semble peu probable compte tenu des modifications importantes que Samsung a réalisées avec Qualcomm pour le Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Autonomie et photographie : évolutions et constantes

Concernant l'autonomie, le Galaxy Z Fold7 devrait conserver la même capacité de batterie que les générations précédentes, soit 4 400 mAh. Toutefois, les améliorations significatives d'autonomie observées sur la série Galaxy S25 en début d'année 2025 laissent présager une meilleure gestion énergétique pour ce nouveau modèle pliant.

Le compartiment photo devrait bénéficier d'une mise à niveau notable avec un capteur principal de 200 mégapixels. Cette amélioration avait déjà été introduite sur le Galaxy Z Fold6 SE lors de son lancement en Corée peu après le Galaxy Z Fold6 standard. Le reste de la configuration photographique devrait comprendre un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels à l'arrière. À l'avant, on retrouverait une caméra selfie de 10 mégapixels sur l'écran externe, ainsi qu'une caméra sous l'écran de 4 mégapixels sur l'écran intérieur.

Un lancement prévu pour mi-juillet 2025

Samsung a généralement tendance à avancer légèrement la date de lancement de ses appareils pliants chaque année. Cependant, étant donné que la série Galaxy S25 a été lancée avec un peu plus d'une semaine de retard cette année, il est possible que Samsung adopte une approche similaire pour le Galaxy Z Fold7 (et le Flip7). Néanmoins, un lancement à la mi-juillet 2025 reste l'hypothèse la plus probable.