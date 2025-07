Le smartphone ultime pour les gamers : l'Asus Rog Phone 9 Pro est un monstre de puissance

La marque taïwanaise semble prendre un nouveau tournant sur cette nouvelle série de ROG Phone 9. En effet, Asus a décidé de prendre un pas de côté par rapport à la forte identité visuelle gaming de ses anciens modèles. Aussi, le Rog Phone 9 Pro propose un style plus conventionnel et passe-partout.

En plus de ses excellentes performances qui le classent parmi les meilleurs smartphones gaming. Il embarque également de nombreuses caractéristiques d'un modèle haut de gamme classique.

L'IA au service d'une puissance phénoménale

Le ROG Phone 9 Pro s'adresse bien évidemment et avant tout aux gamers et gameuses. Ce modèle, dans l'ère de son temps, intègre des outils d'intelligence artificielle pour sublimer votre expérience gaming tels que :

X Capture 2.0 : pour un enregistrement automatique de vos moments forts (victoires, combats d'équipes, tirage de cartes).

(victoires, combats d'équipes, tirage de cartes). X Sense 3.0 : amélioration automatique des compétences de vos personnages pour une optimisation de votre gameplay.

pour une optimisation de votre gameplay. AI Grabber 2.0 : traduction de texte (si besoin) pendant vos parties.

(si besoin) AI Noise Cancelation : élimine les sons indésirables pour une meilleure communication avec vos coéquipiers.

Le Rog Phone 9 Pro est alimenté par la puce mobile Snapdragon 8 Elite, gravée en 3 nm. Le processeur le plus puissant du marché actuellement.

Couplé à 16 Go de RAM et à la puce graphique Adreno 830, ce modèle fait tourner les jeux les plus exigeants graphiquement sans problème. Sans risquer de surchauffe à l'aide de son système de refroidissement SoC Gen3 à 360°.

Du gaming, mais pas que !

Certes, les 6,78 pouces de l'écran Samsung E6 AMOLED Full HD+ et le taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 185 Hz, soit largement au-dessus de la moyenne du marché, sont pensés pour vous offrir la meilleure expérience gaming possible.

Mais de telles capacités vous donnent accès à une très bonne expérience au quotidien même lorsque vous ne jouez pas. Ce modèle reste très performant pour un usage multimédia classique : navigation web, réseaux sociaux, streaming vidéo.

L'une des preuves de la versatilité de ce smartphone : son module photo. Ce dernier embarque un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx, un téléobjectif de 32 Mpx et un capteur frontal de 32 Mpx.

Le petit plus : AniMe Play, un système inédit situé à l'arrière du smartphone composé d'un écran auxiliaire de 648 mini-LED. Téléchargez vos jeux pixels classiques favoris et jouez-y au dos de votre appareil.

La batterie de 5800 mAh du ROG Phone 9 Pro vous permet de bénéficier d'une belle autonomie. À titre d'exemple, en cas de gaming intensif, le smartphone perd 5% toutes les 20 minutes. La charge rapide 65W offre une recharge complète en un peu plus de 50 minutes.

Où trouver la meilleure offre pour le ROG Phone 9 Pro ?

À l'heure actuelle, ce modèle est disponible au coût le plus bas chez Rakuten. Le ROG Phone 9 Pro est accessible à 939€ sur le site de vente en ligne japonais. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone gaming haut de gamme et polyvalent, c'est le smartphone qu'il vous faut.