Les schémas possibles pour le premier smartphone pliant à clapet de Honor

Juste après le salon du MWC, George Zhao, CEO de la marque Honor avait annoncé son intention de proposer un smartphone pliant au format clapet d’ici la fin de l’année. Les équipes avaient certainement déjà commencé à travailler dessus et fin mars, un rendu réaliste a été révélé. Or, les images de ce dernier ne collent pas avec celles qui ont été déposés il y a quelques temps par l'entreprise chinoise, comme tous les appareils mobiles avant leur conceptualisation. En effet, il faut protéger les brevets qui peuvent lui permettre de sortir un jour. C'est le très bien renseigné @Rodent950 à l’origine de nombreuses fuites qui se sont avérées par la suite, qui vient de publier un document montrant à quoi pourrait ressembler l'un des prochains smartphones à clapet de Hnor.

Un mobile décrit sous tous les angles

Les images issues d’un document officiel qui semble tout à fait crédible montrent tous les angles du téléphone. Celles-ci ont été déposées par Honor.

On peut y voir un appareil qui propose un grand écran interne occupant un maximum d’espace avec un poinçon sur la partie supérieure pour laisser la place à un capteur à selfie. De dos, on peut voir le mobile découpé en deux parties dont la zone inférieure est pleine et celle qui est au-dessus comprenant un écran qui là aussi occupe la totalité de la surface avec ce qui ressemble à une pilule pour deux capteurs. Celle-ci est bien plus discrète que les capteurs posés sur la partie extérieure du Motorola Razr 40 Ultra et du Samsung Galaxy Z Flip5. Notez que les angles sont découpés en forme de biseau plutôt qu’arrondis.

Les images révèlent aussi que la tranche inférieure du smartphone à clapet dispose de deux haut-parleurs encadrant le connecteur USB-C. Enfin, notez que, comme les autres mobiles qui utilisent ce format, celui-ci est doté d’un bouton de mise en veille sur la tranche droite supérieure et d’un bouton pour gérer le volume. Le premier devrait embarquer un lecteur d’empreintes digitales pour authentifier le propriétaire de l’appareil. Les dessins ne portent pas les dimensions du smartphone, mais gageons que la marque saura proposer une finesse à minima sensiblement identique au Samsung Galaxy Z Flip5.