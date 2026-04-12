Motorola Razr 70 Ultra : un pliant haut de gamme qui mise sur les textures et un châssis plus épais

Le smartphone Razr 70 Ultra est présenté dans les fuites comme le prochain smartphone pliant haut de gamme de Motorola, successeur direct du Razr 60 Ultra commercialisé depuis mai 2025. Les rendus publiés par OnLeaks montrent un appareil qui conserve le format clapet avec grand écran externe, tout en introduisant quelques changements discrets.

Sylvain Pichot - publié le 12/04/2026 à 15h30
Motorola Razr 70 Ultra leaks Android Headlines OnLeaks intro

À retenir

  • Le Motorola Razr 70 Ultra conserve le format clapet avec un grand écran externe.
  • Le châssis sera plus épais que celui du Razr 60 Ultra, mesurant environ 7,8 mm ouvert et 15,8 mm replié.
  • Le smartphone proposera des finitions en collaboration avec Pantone, incluant des textures originales.

Si on en croit les rendus publiés sur le site Android Headlines.com, il semble que Motorola ne soit pas prêt à bouleverser le design de sa gamme. Le constructeur concentrerait ses efforts sur l’épaisseur du châssis, la qualité perçue et l’apparition d’un bouton physique dédié aux fonctions d’IA, plutôt que sur une transformation complète de la silhouette.

Plusieurs rapports évoquent un lancement mondial, avec des références explicites à des certifications et à une sortie prévue en Inde et sur d’autres marchés avant la fin du deuxième trimestre 2026. Dans un segment des smartphones pliants de plus en plus concurrentiel, le Razr 70 Ultra viendrait ainsi se placer directement face aux prochains Galaxy Z Flip et aux modèles flip d’autres marques chinoises.

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Un design très proche du modèle 2025, mais plus épais

Les images issues de plans CAD indiquent que le Razr 70 Ultra conserverait un grand écran de couverture d’environ 4 pouces qui recouvre presque toute la moitié supérieure du volet, en « intégrant » la zone des deux caméras arrière. Le capteur double horizontal et le flash LED restent « fondus » dans cette dalle externe, ce qui donne une façade très monolithique lorsque le téléphone est fermé.

Concernant l’épaisseur maintenant. Le châssis serait un peu plus épais que celui du Razr 60 Ultra, avec environ 7,8 mm lorsque l’appareil est ouvert et près de 15,8 mm une fois replié, selon les premières dimensions avancées. Si cela se confirme, cela signifie que Motorola irait à contre-sens de la tendance vers l’ultra‑finesse pour laisser davantage de place à la batterie et aux composants internes. 
Le cadre afficherait toujours des bords arrondis, avec un lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation sur la tranche, accompagné des touches de volume. Selon plusieurs fuites, un nouveau bouton physique dédié aux fonctions Moto AI serait placé sur le flanc gauche, devenant l’un des rares éléments distinctifs par rapport au Razr 60 Ultra côté design pur.

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Textures Pantone et positionnement face aux concurrents pliants

Les dernières fuites insistent sur le traitement du dos, où Motorola poursuivrait sa collaboration avec Pantone pour proposer des finitions originales. Le Razr 70 Ultra serait ainsi attendu en Pantone Orient Blue, avec un revêtement simili‑cuir et un motif de surpiqûres en losange, et en Pantone Cocoa avec une texture façon bois, signalée comme une surface à relief de lignes marquées.
Avec ces finitions, Motorola chercherait à donner au Razr 70 Ultra une apparence plus travaillée, proche d’un accessoire de mode, tout en conservant le grand écran externe comme signature de la gamme.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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