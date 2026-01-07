Motorola Razr Fold : un nouveau format pliable chez Motorola

Le nouveau smartphone pliant Motorola Razr Fold a été dévoilé lors du salon du CES 2026 de Las Vegas. Il vient directement faire face aux références actuelles du segment, comme les Galaxy Z Fold7 de Samsung, le Honor Magic V5 ou les Pixel Fold de Google, qui misent eux aussi sur une grande surface d’affichage interne pour le multitâche et la consommation de contenus. Toutefois, le Razr Fold entend se différencier par une combinaison d’interfaces adaptatives, de fonctions d’IA embarquées et d’une compatibilité avec le stylet moto pen ultra.

Design, écrans et interfaces adaptatives

Fermé, le Motorola Razr Fold reprend la prise en main d’un smartphone classique grâce à un écran externe de 6,56 pouces qui permet d’accéder aux fonctions essentielles sans ouvrir l’appareil. Il devient ainsi possible de consulter ses notifications, répondre rapidement à des messages, contrôler la musique ou cadrer des photos avec la caméra principale directement depuis cet écran externe.

Une fois ouvert, le Razr Fold dévoile un large écran interne LTPO de 8,09 pouces avec définition 2K, offrant une surface d’affichage généreuse pour le multitâche, la création de contenus ou la lecture de vidéos. Ce format livre le rapproche des autres grands pliables du marché, mais la diagonale légèrement supérieure aux environs de 8 pouces vise à offrir un meilleur confort de visualisation, que ce soit pour des documents professionnels ou le visionnage des séries ou des films depuis les plateformes de streaming, par exemple.

L’interface se réorganise en fonction de la position de l’écran et du type de contenu affiché. Par exemple, certaines applications peuvent se placer en double colonne, tandis que d’autres profitent d’une vue plein écran avec des commandes repositionnées sur une zone plus accessible.

Performances, IA embarquée et stylet moto pen ultra

Pour accompagner ce grand format, le motorola Razr Fold intègre des fonctionnalités d’IA censées aider l’utilisateur à rester informé et organisé tout au long de la journée. Parmi celles mises en avant par Motorola, Catch Me Up et Next Move visent, selon le fabricant, à résumer les informations importantes et à proposer des actions contextuelles, par exemple en synthétisant des conversations ou en suggérant la prochaine étape dans un échange. Ces fonctions entendent tirer le meilleur parti des grandes surfaces d’affichage notamment de l’écran interne.

Le support du stylet moto pen ultra est un plus, en transformant l’appareil en véritable bloc-notes numérique lorsque l’écran interne est déployé. Selon la marque, ce stylet permet de prendre des notes manuscrites, d’annoter des documents ou de réaliser des croquis.

Photo et vidéo : un système polyvalent

Le Motorola Razr Fold intègre un système photo présenté comme avancé, qui s’appuie sur un triple module arrière de 50 mégapixels conçu pour la polyvalence. Selon Motorola, ce bloc comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle doté d’une fonction macro et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x, couvrant ainsi un large spectre de situations, du paysage à la prise de vue rapprochée.

Le capteur principal repose sur un Sony LYTIATM, ce qui doit, d’après le fabricant, améliorer la gestion de la lumière et la restitution des détails, notamment en basse luminosité. Là encore, l’objectif est de se placer au niveau des principaux pliables haut de gamme, dont plusieurs misent sur des partenariats avec de grands noms de l’optique ou des capteurs pour se rapprocher des photophones traditionnels.

En complément, une caméra externe de 32 mégapixels assure les photos et vidéos lorsque l’appareil est fermé, permettant par exemple de réaliser des selfies avec le module principal en s’aidant de l’écran externe. À l’intérieur, une caméra de 20 mégapixels prend le relais pour les appels vidéo et la création de contenus lorsque le smartphone est ouvert, ce qui s’avère pratique pour les visioconférences ou l’enregistrement de vidéos en mode “vlog”. L’ensemble prend en charge l’enregistrement Dolby Vision et une stabilisation vidéo avancée, afin de produire, selon Motorola, des séquences au rendu plus cinématographique.

Disponibilité et prix

Selon Motorola, le Motorola Razr Fold doit être commercialisé au cours de l’année 2026, avec un déploiement prévu sur plusieurs marchés majeurs, même si le calendrier précis par région n’a pas encore été détaillé. Les informations officielles disponibles à ce stade restent concentrées sur le format, les écrans, la partie photo et les fonctionnalités logicielles, la marque réservant encore certains détails pour une communication ultérieure notamment le chipset embarqué ainsi que les capacités de stockage et de mémoire vive, par exemple. En outre, le prix n’a pas encore été annoncé, mais il y a de très forte chance qu’il soit proposé à plus de 1000 euros.

