Ni Apple ni Samsung : ce smartphone tient (beaucoup) plus longtemps que vous ne l’imaginez !

Déjà intégrée dans d'autres modèles comme le Red Magic 10 Pro spécialisé pour le gaming, le Honor Magic V3, le Realme GT7 Pro ou encore Honor Magic 7 Light, la technologie silicium-carbone permet d’optimiser la capacité énergétique d’une batterie tout en conservant un format compact.

De quoi offrir une endurance bien supérieure aux batteries lithium-ion classiques de la plupart de nos smartphones.

La batterie au silicium-carbone : une nouvelle ère pour l’autonomie

Ce qui distingue la batterie du Xiaomi 15 Ultra, c’est son utilisation du silicium-carbone, un matériau qui remplace partiellement le graphite utilisé dans les batteries conventionnelles. L’avantage ? Une densité énergétique plus importante, permettant de stocker plus d’énergie à taille équivalente.

Concrètement, cela signifie une autonomie prolongée sans augmenter l’épaisseur ou le poids de l’appareil.

Dans la pratique, le Xiaomi 15 Ultra affiche des résultats impressionnants : une endurance nettement supérieure, que ce soit en usage classique, en streaming vidéo ou en jeu mobile.

Autre atout à ne pas négliger avec Xiaomi, la charge ultra-rapide reste au rendez-vous, avec une vitesse de charge qui dépasse de loin ce que proposent Samsung et Apple. Le passage au silicium-carbone ne se contente donc pas d’augmenter la capacité de la batterie, il optimise aussi son efficacité et sa gestion thermique.

Des performances de haut vol et un écosystème en pleine évolution

Au-delà de son autonomie, le Xiaomi 15 Ultra reste un smartphone ultra haut de gamme, équipé d’un Snapdragon 8 Elite et d’une mémoire vive énorme, faisant de cet appareil un véritable mastodonte en termes de puissance brute.

Son écran AMOLED LTPO, son interface très ergonomique et son bloc photo signé Leica en font un appareil polyvalent orienté autant pour les multimédias que la photographie.

La batterie au silicium-carbone n’est qu’un exemple parmi d’autres de ce qui fait de ce smartphone une brique dans la nouvelle voie empruntée par les constructeurs. L’autonomie des smartphones haut de gamme entre dans une nouvelle génération, où l’équilibre entre puissance et endurance n’est plus tout à fait un compromis.

Où se procurer le Xiaomi 15 Ultra en ce moment ?

Le Xiaomi 15 Ultra est disponible depuis peu de temps sur le marché avec de très belles offres. Vous pouvez par exemple vous le procurer chez Rakuten pour 1169 € environs, une baisse plutôt importante puisque celui-ci a un prix de vente conseillé à 1503 € et est disponible pour 1403 € sur le site de son constructeur ! Cela fait 334 € de réduction.

Il est également possible de le financer en plusieurs fois et l'appareil est vendu avec une assurance et une garantie.