Nouveau Galaxy Z Fold 7 : une offre de lancement à ne pas rater pour le dernier bijou de Samsung

Samsung a mis le paquet hier après-midi pour présenter son modèle pliant le plus abouti de l'histoire. Le Galaxy Z Fold 7 signe un nouveau départ dans le monde des smartphones flexibles grâce à son design et ses dimensions jamais vu.

En plus, le constructeur sud coréen propose un mode de payement très intéressant et une remise en cas de précommande à compter d'aujourd'hui jusqu'au 24 juillet.

Galaxy Z Fold 7 : un smartphone unique en son genre

Les modèles pliants sont en pleine expansion ces dernières années. Même, s'ils ne représentent encore qu'une très petite part du marché des smartphones. De plus en plus de constructeurs misent sur ce type d'appareils offrant une expérience sans égal.

Néanmoins, Samsung, reste le plus vendeur et la référence en matière d'écran pliable. Le constructeur le prouve encore une fois avec son tout nouveau modèle : le Samsung Galaxy Z Fold 7.

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone multifonction idéal si vous êtes un gros consommateur de films ou séries en streaming. Mais aussi capable de se transformer en PC portable pour la prise de notes, le tout à l'aide d'outils IA.

Avec une épaisseur record de seulement 8,9 mm une fois replié, le Galaxy Z Fold 7 est le "Fold" le plus fin et le plus léger jamais conçu par Samsung. Pour vous faire une idée, même en format "compact", il n'est que 7 mm plus épais que le Galaxy S25 Ultra.

Côté écran, une nouvelle fois le Galaxy Z Fold 7 s'inscrit dans l'histoire de Samsung. Puisqu'avec une dimension de 8 pouces une fois dépliée, c'est le plus grand écran jamais embarqué sur un smartphone Galaxy. L'écran principal contient une dalle Dynamic AMOLED 2x avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Galaxy Z Fold 7 : photo, puissance, IA, un haut de gamme complet

Ce modèle est clairement dans l'ère de son temps et comme tous les derniers smartphones haut de gammes mise en vente par Samsung, il allie astucieusement IA et photographie.

Ainsi, si vous aimez prendre des clichés précis et détaillé, les 200 Mpx du capteur principal grand-angle va vous ravir. Le Galaxy Z Fold 7 embarque également un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur avant de 10 Mpx.

Si vous aimez retoucher vos photos, en format déplié ce modèle se transforme en véritable studio d'édition accessible à tout moment. Et à l'aide de l'IA déplacer, redimensionner ou supprimer n'importe quel objet sur vos clichés.

Le Galaxy Z Fold 7 est équipé de Gemini afin de répondre à toutes vos questions au quotidien via commande vocale ou à grâce à des captures d'écran, des photos et des vidéos. Mais aussi, de nouvelles fonctionnalités comme Now Brief pour organiser votre journée.

D'un point de vue performance et puissance, le Galaxy Z Fold 7 n'est pas à plaindre :

Une batterie de 4400 mAh avec jusqu'à 24 heures d'autonomie en lecture vidéo

avec jusqu'à 24 heures d'autonomie en lecture vidéo Disponible en version avec 12 ou 16 Go de RAM

La puce Snapdragon 8 Elite

Des avantages exclusifs pour toutes précommandes sur Samsung

Du 09 juillet au 24 juillet, Samsung propose des remises très intéressantes en cas de précommande. Aussi, le constructeur vous offre 256 Go de stockage, étant donné que les modèles en version 256 Go et 512 Go sont au même prix.

Mais Samsung ne s'arrête pas là. Vous disposez également d'une remise de 30% sur les coques, 15% sur les Galaxy Buds 3 et service de réparation Samsung Express est offert jusqu'au 30 septembre.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est accessible à partir de 2102,5€ et vous pouvez payer en 24 fois sans frais. Ce qui revient à un coût de 87,59€ /mois et rend ce smartphone haut de gamme plus accessible si jamais vous n voulez pas investir une grosse somme d'un coup.