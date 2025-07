OnePlus Nord 5 : la montée en gamme qui bouscule le milieu de gamme

OnePlus avait annoncé la date de présentation officielle pour ses Nord 5 et Nord CE 5. Comme prévu, elle a eu lieu et nous savon tout désormais sur ces deux smartphones de milieu de gamme, le plus intéressant étant le modèle Nord 5. En effet, ce dernier conserve l’ADN esthétique de la série Nord, misant sur la sobriété et un certain raffinement. Son épaisseur de 8,1 mm et ses bordures d’écran de seulement 1,65 mm veulent offrir une prise en main agréable et une allure résolument moderne.

Le smartphone est proposé en trois coloris : Marble Sands (blanc platine scintillant), Dry Ice (bleu doux) et Phantom Grey (noir mat intemporel).

La finition marbrée, notamment sur la version blanche, est originale avec un cadre en plastique et un dos en verre. L’étanchéité est assurée par une certification IP65, une caractéristique rare sur ce segment de prix.

Un écran OLED 144 Hz inédit chez OnePlus

Le Nord 5 inaugure la première dalle OLED 144 Hz de la marque, baptisée « Swift AMOLED ». D’une diagonale de 6,83 pouces, elle affiche une définition 1.5K (1272 x 2800 pixels), une prise en charge de l’Ultra HDR et une luminosité de pointe de 1800 cd/m², assurant une excellente lisibilité, même en plein soleil. La protection est assurée par un verre Corning Gorilla Glass 7i, co-développé pour l’occasion.

Ce choix technologique place le Nord 5 au-dessus de nombreux concurrents directs, qui se limitent souvent à des fréquences de rafraîchissement de 120 Hz et à des dalles moins lumineuses. Seule exception certains Motorola dont le Edge 50 Pro, le Edge 50 Fusion ou le Edge 50 Ultra sans oublier le Moto G64 5G.

Performances : Snapdragon 8s Gen 3 et refroidissement optimisé

La grande nouveauté du Nord 5 réside dans l’intégration du Snapdragon 8s Gen 3, une puce habituellement réservée aux smartphones haut de gamme. Associée à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5X et à 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0, elle promet des performances de haut vol pour le jeu, le multitâche et la création de contenu.

Pour garantir la stabilité des performances, OnePlus a doté son appareil d’un système de refroidissement avec une surface de dissipation de 7 300 mm², comparable à celle du OnePlus 13. La marque annonce une expérience fluide pendant 6 ans, grâce à la certification TÜV SÜD « 72-month fluency ».

OxygenOS 15 et IA omniprésente

Le Nord 5 fonctionne sous OxygenOS 15, basé sur Android 15, et inaugure la suite « OnePlus AI ». Parmi les fonctionnalités phares, on retrouve un hub de connaissances personnel baptisé AI Plus Mind, pour sauvegarder et retrouver facilement des informations. Il y a également la possibilité de réaliser une recherche en langage naturel dans les notes et fichiers via AI Search ainsi que des outils de traduction en temps réel pour l’écran, les conversations et les sous-titres vidéo. N’oublions pas les fonctions de retouche photo avancés, comme AI Recompose et AI Eraser. Gemini Live est bien entendu de la partie.

Photo et vidéo : des capteurs dignes d’un flagship

OnePlus mise sur la polyvalence photo/vidéo pour séduire les créateurs de contenu. À l’arrière, le Nord 5 embarque un capteur principal Sony LYT-700 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, on retrouve un capteur selfie Samsung ISOCELL JN5 de 50 mégapixels, une première chez OnePlus.

Les deux modules permettent l’enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde, une caractéristique habituellement réservée aux modèles haut de gamme. Cette configuration technique place le Nord 5 en concurrence directe avec des appareils bien plus onéreux.

Le Nord 5 est équipé d’une batterie de 5 200 mAh, compatible avec la charge rapide 80W. La fonction Bypass Charging permet d’alimenter directement le téléphone lors des sessions de jeu, limitant ainsi la chauffe et préservant la batterie sur le long terme. Notez que malgré le fait que certains concurrents proposent des batteries de plus grande capacité, la combinaison autonomie/charge rapide du Nord 5 reste très compétitive pour un appareil de cette catégorie.

Disponibilité et prix

Le OnePlus Nord 5 est lancé officiellement le 8 juillet 2025. Il est proposé en deux configurations 8+256 Go à 449 euros et 12+512 à 549 euros. Le smartphone sera accessible en précommande dès l’annonce, puis disponible en ligne et en magasin dans les jours suivants.