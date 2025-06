OnePlus va très bientôt présenter ses nouveaux Nord 5 et Nord CE 5

Les smartphones ne sont pas encore officiels. Toutefois, les rumeurs les plus sérieuses évoquent la présence d’une batterie de 7 000 mAh pour le OnePlus Nord 5 successeur du Nord 4, tandis que son homologue Nord CE 5, remplaçant du Nord CE 4 proposerait une capacité encore plus importante de 7 100 mAh.

Ces chiffres placent les deux smartphones parmi les plus endurants du marché actuel. En effet, ces capacités dépassent largement la moyenne du marché milieu de gamme, où les batteries oscillent généralement entre 4 500 et 5 500 mAh.

Le choix de ces batteries permettrait de proposer une autonomie supérieure face aux Motorola Edge 60 Fusion ou Nothing Phone (3a) Pro, cette autonomie exceptionnelle pourrait constituer un argument décisif pour les consommateurs privilégiant l'endurance.

En outre, la charge rapide accompagnerait naturellement ces batteries généreuses : 100W pour le Nord 5 et 80W pour le CE 5. Cette technologie permettrait de récupérer une journée complète d'utilisation en quelques minutes de charge seulement.

OnePlus Nord CE 4

Performances et affichage : deux approches distinctes

Le Nord 5 se positionnerait comme le modèle le plus performant avec son processeur MediaTek Dimensity 9400e, une version optimisée du futur Dimensity 9400 et déjà présent sur le realme GT 7, par exemple. Ce choix technique vise à offrir des performances proches du haut de gamme tout en maîtrisant la consommation énergétique.

L'écran OLED plat de 6,57 pouces affiche une résolution 1.5K avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide.

Le Nord CE 5 adopte une approche plus mesurée avec le MediaTek Dimensity 8350, déjà présent sur le Oppo Reno13. Gravé en 4 nm selon le processus TSMC, ce processeur assure des performances solides pour un usage quotidien.

L’écran OLED du Nord CE 5 de 6,7 pouces se contenterait d'une résolution Full HD+ mais conserverait une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz.

Cette différenciation permet à OnePlus de proposer deux expériences distinctes : le Nord 5 s'adresse aux utilisateurs exigeants en performances, tandis que le CE 5 privilégie l'équilibre entre fonctionnalités et accessibilité. Les deux modèles intègreraient un capteur d'empreintes sous l'écran et des haut-parleurs stéréo pour le Nord 5.

Photo et design : continuité et évolution

Les deux smartphones partageraient une configuration photographique similaire, centrée sur un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique. Le Nord CE 5 utiliserait spécifiquement le capteur Sony LYT600/IMX882, capable d'enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde. Un ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels complèteraient l'ensemble.

Côté design, le Nord CE 5 adopterait des lignes plus angulaires inspirées de l'iPhone 16. Le module photo vertical remplace la disposition horizontale précédente, tandis que les bords plats confèrent un aspect plus moderne. Le Nord 5 conserverait un dos en verre associé à un cadre plastique, intégrant un émetteur infrarouge pour contrôler les appareils domestiques, servant ainsi de télécommande.

Disponibilité et prix

Le lancement simultané des Nord 5 et CE 5 est programmé pour le 8 juillet 2025, d'abord sur les marchés asiatiques avant un déploiement international. Le Nord 5 serait proposé aux alentours 315 euros hors taxes. Le prix européen devrait s'établir entre 350 et 400 euros en raison des taxes d'importation. Le Nord CE 5 viserait un prix inférieur, probablement sous la barre des 300 euros, pour concurrencer directement les références du segment comme le Nothing Phone (3a) ou les modèles Motorola de milieu de gamme.