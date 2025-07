OnePlus Nord CE 5 : la marque lève une partie du voile

Officiellement, le smartphone OnePlus Nord CE 5 n’est pas encore disponible mais la marque distille quelques informations à son sujet. L’appareil est attendu dans les prochains jours.

Selon OnePlus, le Nord CE 5 ambitionne de redéfinir les standards du segment milieu de gamme grâce à des choix technologiques affirmés. Le cœur de l’appareil est animé par le tout nouveau MediaTek Dimensity 8350 Apex, gravé en 4 nm par TSMC. Ce processeur octa-core combine quatre cœurs Cortex-A715 cadencés jusqu’à 3,35 GHz et quatre cœurs économes en énergie, promettant ainsi un équilibre entre puissance et gestion thermique. Le GPU Mali-G615 MC6 à six cœurs, intégré à cette puce, offrirait une augmentation de 60% des performances graphiques tout en réduisant la consommation énergétique de 55% par rapport à la génération précédente.

Ce chipset est épaulé par de la mémoire RAM LPDDR5X de dernière génération, garantissant une fluidité optimale, que ce soit pour les tâches quotidiennes, le jeu mobile, la création de contenu basée sur l’IA ou le streaming en haute définition. D’après OnePlus, le Nord CE 5 atteint un score AnTuTu de 1,47 million, le hissant parmi les modèles les plus performants de sa catégorie.

L’autonomie est au centre de la proposition de ce nouveau modèle. La batterie de 5200 mAh (certains médias évoquent même une capacité de 7100 mAh pour certains marchés) permettrait, selon le fabricant, de tenir près de deux jours sans recharge.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs pressés, la charge rapide SUPERVOOC de 80 W permettrait de recharger complètement l’appareil en seulement 56 minutes. De plus, des fonctionnalités comme le Battery Health Engine et le Bypass Charging sont intégrées afin d’optimiser la longévité de la batterie et de limiter la chauffe lors de sessions de jeu prolongées.

Photographie et multimédia : des ambitions haut de gamme

Côté photo, le OnePlus Nord CE 5 s’appuie sur un capteur principal Sony LYT-600 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un composant habituellement réservé à des modèles plus onéreux. Ce capteur bénéficie des algorithmes RAW HDR et Real Tone, déjà présents sur la série OnePlus 13, promettant des clichés détaillés, des couleurs fidèles et des tons de peau naturels. La fonctionnalité Ultra HDR est également de la partie, tout comme l’enregistrement vidéo jusqu’en 4K à 60 images par seconde, pour des vidéos nettes et fluides.

Le mode Live Photo profite d’une amélioration avec la prise en charge de l’Ultra HDR pour le cadre de couverture, offrant ainsi une plage dynamique plus étendue et des détails enrichis, selon le fabricant. Ce positionnement photographique vise à séduire les créateurs de contenu et les amateurs de belles images, dans un segment où la concurrence – à l’image du Samsung Galaxy A56 ou du Xiaomi Redmi Note 14 Pro – mise également sur la photo, mais souvent avec des capteurs moins avancés ou des fonctionnalités logicielles plus limitées.

Ecran et fonctionnalités complémentaires

De manière non officielle, plusieurs sources s’accordent à dire que le OnePlus Nord CE 5 adopte un écran Fluid AMOLED de 6,7 pouces, affichant une résolution de 1080 x 2412 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la compatibilité HDR10+. Cette dalle promet une expérience visuelle immersive, adaptée aussi bien à la navigation qu’au visionnage de contenus multimédias.

On retrouverait également un lecteur d’empreintes sous l’écran, des haut-parleurs stéréo, un port infrarouge (IR) et un tiroir SIM hybride. Le design, disponible en gris et probablement en d’autres coloris, conserverait l’ADN sobre et élégant de la marque.

Disponibilité et prix

Le OnePlus Nord CE 5 sera officiellement lancé le 8 juillet 2025 à 14h en Inde, avec une commercialisation prévue à partir du 12 juillet. À ce stade, la marque n’a pas encore communiqué le prix officiel pour l’Europe ou la France, ni les configurations exactes disponibles selon les marchés.