Oneplus Nord CE 5, le smartphone qu’il ne faut pas oublier sur le segment du milieu de gamme

Annoncé en même temps que le OnePlus Nord 5, le OnePlus Nord CE 5 reprend les codes esthétiques de son grand frère. La marque propose un boîtier en verre et polycarbonate, affichant une épaisseur de 8,17 mm pour un poids de 199 grammes, gage d’une bonne prise en main et d’une certaine robustesse. Le design, disponible en plusieurs coloris.

L’écran AMOLED de 6,77 pouces offre une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une expérience visuelle fluide, aussi bien pour la navigation que pour le visionnage de contenus multimédias. La luminosité maximale, annoncée entre 1300 et 1430 cd/m², garantit une lisibilité optimale même en extérieur. La dalle bénéficie en outre de la compatibilité HDR10+ et intègre un lecteur d’empreintes sous l’écran, renforçant la sécurité et la praticité au quotidien.

Performances solides et autonomie record

Sous le capot, OnePlus mise sur le processeur MediaTek Dimensity 8350 Apex, gravé en 4 nm par TSMC. Cette puce octa-core, associée à un GPU Mali-G615 MC6, promet un équilibre entre puissance et efficacité énergétique, avec une augmentation de 60% des performances graphiques et une réduction de 55% de la consommation par rapport à la génération précédente, selon le fabricant. Jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 3.1 complètent la fiche technique, offrant une grande fluidité pour le multitâche, les jeux ou la création de contenu.

Le Nord CE 5 fonctionne sous Android 15, enrichi de la surcouche OxygenOS 15, pour une expérience utilisateur moderne, épurée et sans applications superflues. Le score AnTuTu annoncé à 1,47 million, selon la marque, place ce modèle parmi les plus performants de sa catégorie, rivalisant ainsi avec les références du segment milieu de gamme.

L’autonomie constitue l’un des points forts de ce smartphone. Selon les marchés, la capacité de la batterie est de 5 200 mAh, d’après la marque. La charge rapide filaire de 80 W permet de retrouver une pleine autonomie en moins d’une heure, tandis que des fonctionnalités comme le Battery Health Engine et le Bypass Charging sont intégrées pour préserver la durée de vie de la batterie et limiter la chauffe lors de sessions intensives.

Photographie et multimédia : des ambitions affirmées

OnePlus met l’accent sur la photographie, un terrain sur lequel la concurrence est particulièrement active. Le Nord CE 5 embarque un capteur principal Sony LYT-600 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un composant généralement réservé à des modèles plus onéreux. Ce capteur profite des algorithmes RAW HDR et Real Tone, déjà présents sur la série OnePlus 13, pour des clichés détaillés, des couleurs fidèles et des tons de peau naturels. La fonction Ultra HDR et la possibilité d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde viennent compléter l’arsenal destiné aux créateurs de contenu.

À l’avant, la caméra selfie de 16 mégapixels répond aux besoins des appels vidéo et des réseaux sociaux. Le module photo est complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels, permettant de varier les prises de vue. Côté multimédia, le smartphone bénéficie de haut-parleurs stéréo, d’un port infrarouge et d’un tiroir SIM hybride, pour une expérience complète et polyvalente.

Face à des concurrents comme le Samsung Galaxy A36 ou le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, qui misent également sur la photo et la longévité logicielle, OnePlus entend se démarquer par la qualité de ses capteurs et la richesse de ses fonctionnalités logicielles.

Disponibilité et prix

Le OnePlus Nord CE 5 a été officiellement présenté le 8 juillet 2025 avec un prix de 349 euros pour la version 8+128 Go et de 399 euros pour la configuration de 12+256 Go.