OnePlus prépare un smartphone gaming avec écran 165 Hz et ventilateur de refroidissement actif

OnePlus semble vouloir se positionner agressivement sur le marché des smartphones gaming. En effet, selon les informations qui circulent et qui semblent assez sérieuse, un nouveau smartphone est en préparation, plutôt orienté gaming. Il embarquerait le processeur MediaTek Dimensity 9500, une puce haut de gamme gravée en 3 nm qui intègre une architecture CPU « All Big Core » de troisième génération. Ce chipset se distingue également par son NPU 990 optimisé pour l'intelligence artificielle générative et une compatibilité avec la mémoire LPDDR5X 10667 ainsi que le stockage UFS 4.1.

En outre, la présence d'un GPU Arm Mali-G1 Ultra MC12 devrait permettre de gérer les jeux les plus exigeants avec des technologies intéressantes comme le ray tracing et la compatibilité avec Unreal Engine 5.5.

Un système de refroidissement actif pour des performances soutenues

L'élément le plus notable de cette fuite concerne l'intégration d'un ventilateur de refroidissement actif, une caractéristique rare dans l'industrie du smartphone. On peut toutefois aux RedMagic, dont le modèle 11 Pro intègre un ventilateur tournant à 23 000 tours par minute associé à un système de refroidissement liquide et une chambre à vapeur.

Rappelons que le système de refroidissement actif permet de réduire la température du processeur de plusieurs degrés supplémentaires par rapport aux solutions passives, garantissant ainsi des performances optimales lors de sessions de jeu prolongées.

Les smartphones plus classiques privilégient des systèmes de refroidissement passifs, comme on peut le constater sur l'Asus ROG Phone 9 Pro. La marque a déjà démontré son savoir-faire en matière de gestion thermique avec OnePlus 15R (Ace 6 en Chine), qui utilise le système Glacier Cooling offrant une capacité de refroidissement deux fois supérieure aux systèmes précédents selon le fabricant.

Un écran haute fréquence pour une fluidité maximale

L'écran annoncé afficherait une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui en ferait l'appareil parmi les plus fluides du marché. Cette caractéristique n'est pas nouvelle chez OnePlus puisque le OnePlus 15 et le OnePlus 15R disposent également d'un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement variable pouvant atteindre 165 Hz.

Cette fréquence de rafraîchissement élevée associée à la puissance du Dimensity 9500 permettrait de faire tourner les jeux mobiles les plus exigeants à des cadences d'images très élevées, offrant une expérience utilisateur particulièrement fluide pour les amateurs de gaming compétitif.

La dalle devrait proposer une résolution de 1272 x 2800 pixels en format 1,5K, compatible avec les normes HDR10+, Dolby Vision et HDR Vivid.

Disponibilité et prix

Aucune information officielle n'a été communiquée par OnePlus concernant la date de lancement, le prix ou les marchés de disponibilité de ce modèle.

