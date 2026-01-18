OnePlus remet les pendules à l’heure avec son 15R haut de gamme et son rapport qualité-prix imbattable

Le OnePlus 15R joue la carte du « quasi flagship » à prix contenu. Sur Amazon, il est proposé en neuf dans une configuration 12/256 Go, avec une fiche produit claire et une expédition Amazon.

Rémi Deschamps - publié le 18/01/2026 à 17h45
Le OnePlus 15R

La fiche technique du OnePlus 15R rappelle qu’il s’agit d’un modèle sorti fin 2025. Sur Amazon, vous le trouvez en neuf en version 12 Go de RAM et 256 Go, avec un point fort simple et rassurant : une vente « classique » Amazon qui évite les annonces grises et les expéditions lointaines.

 

Le vrai intérêt, c’est la valeur produit. À ce niveau de gamme, OnePlus mise sur une expérience très fluide, une grosse autonomie et un écran pensé pour le confort, tout en restant bien plus abordable que les flagships « Ultra » des concurrents.

Pourquoi le OnePlus 15R vaut le coup en 2026 ?

Dans notre article sur sa sortie en France, nous notions que le OnePlus 15R vise la vitesse d’usage et l’endurance, le tout avec un bon écran.

Dans les faits, force est de constater que c'est ce que recherchent ceux qui veulent un haut de gamme « accessible », car obtenir un Snapdragon 8 Gen 5, un grand écran AMOLED très fluide et une batterie massive à ce prix, c’est très rare.

Côté usage, c’est un modèle fait pour enchaîner les journées longues, les jeux et la vidéo, avec une charge rapide qui limite le stress de la batterie et donc la préserve.

Pour comprendre son positionnement dans la gamme, notre article sur l’arrivée du 15R explique pourquoi OnePlus revient sur un rapport performances-prix plus agressif que les modèles précédents.

✅ Points forts

  • Écran AMOLED 6,83 pouces très fluide, jusqu’à 165 Hz
  • Grosse autonomie annoncée, batterie de 7 400 mAh et charge 80 W
  • Configuration 12/256 Go, très confortable sur la durée

☑️ À prendre en compte

  • Grand format, moins pratique à une main
  • Photo polyvalente, mais ce n’est pas un « camera phone »

Que vaut l’offre Amazon sur le OnePlus 15R ?

L’offre qui nous intéresse aujourd'hui propose un produit neuf avec un écran 165 Hz, une batterie énorme de 7 400 mAh, une charge ultra-rapide à 80 W et une caméra triple 50 MP... C'est du costaud.

 

Selon votre compte, Amazon propose des facilités de paiement sur certains produits, ce qui peut aider à lisser l’achat, par exemple pour les clients Prime.

Le point rassurant ici, c’est l’écosystème Amazon : suivi de commande, retours et service client sont parmi les plus simples, pour acheter sereinement.

Notre avis : si vous cherchez un haut de gamme axé écran, autonomie et fluidité, le OnePlus 15R a du sens face à des modèles bien plus chers.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
