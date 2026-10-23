Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max : triple capteur de 200 mégapixels, ColorOS 17 et prix dès 1299 €

Après quelques fuites, un lancement officiel en Chine et un teasing, lui organisé par la marque, les nouveaux fleurons de la marque Oppo sont une réalité en France. Le Find X10 Pro Max est le premier smartphone doté de trois capteurs arrière de 200 mégapixels, développés avec Hasselblad. Le Find X10, lui, se contente de deux modules de cette définition, ce qui est déjà énorme.

Sur le Pro Max, l'ultra grand-angle de 124° repose sur un capteur de 1/1,56 pouce avec autofocus. Le module principal utilise un ISOCELL HPC de 1/1,28 pouce, codéveloppé avec Samsung et associé à la technologie DeepPix. Le téléobjectif ouvre à f/2,1 et autorise une mise au point à 10 cm, ce qui lui permet aussi de servir en macro.

Par défaut, les clichés sont enregistrés en 26 mégapixels, de l'ultra grand-angle jusqu'au zoom 9,9x, tandis que le mode Hasselblad Hi-Res donne accès aux formats 50 mégapixels et 200 mégapixels.

Un téléconvertisseur Oppo Hasselblad, disponible en option et vendu séparément, ajoute un grossissement optique de 3,28x. Par ailleurs, le moteur LUMO True Image Engine s'appuie sur une caméra True Color multispectrale. Selon le fabricant, il limite l'accentuation, la réduction du bruit et les détails générés par l'IA.

Côté vidéo, le Find X10 filme en 4K à 60 images par seconde sur tous ses capteurs, puis en 4K à 120 images par seconde et en 8K à 30 images par seconde avec ses modules principal et téléobjectif.

Le Pro Max étend ces modes à ses trois capteurs et revendique une plage dynamique de 17 stops. Dolby Vision, l'O-Log2 certifié ACES et l'Open Gate Capture, une première chez Oppo, sont également pris en charge. De plus, une version de Blackmagic Camera adaptée est attendue en novembre, et le kit Tilta Khronos Creator Kit est prévu pour le Pro Max.

Écran, design et robustesse

Les deux téléphones adoptent le design « Borderless », avec une vitre sculptée d'un seul tenant qui prolonge le module photo. Le Find X10 mesure 6,59 pouces de diagonale, contre 6,78 pouces pour le Pro Max. Les dalles OLED LTPO montent à 144 Hz de fréquence de rafraîchissement adaptative. Elles atteignent 3600 cd/m² en pointe et descendent à 1 cd/m², avec une gradation PWM de 3840 Hz, selon Oppo.

La marque annonce aussi la prise en charge de l'espace colorimétrique BT.2020, environ 40% plus étendu que le DCI-P3. Cette étendue concerne surtout les contenus HDR, certifiés Dolby Vision. En outre, ces écrans visent les créateurs de contenus, puisque le BT.2020 sert couramment à la production cinématographique professionnelle.

Les coloris du Find X10 sont Bleu glacier, Corail Éclatant et Gris Brume. Le Pro Max se décline en Gris titane et en Blanc Lune, ce dernier associant un module argenté et l'anneau orange emblématique de Hasselblad. Quant à la protection, les appareils annoncent les indices IP66, IP68 et IP69, ainsi qu'une certification SGS cinq étoiles contre les chutes. Ces indices ont été obtenus en laboratoire, précise le fabricant, et les conditions réelles peuvent différer.

Performances, batterie et ColorOS 17

Le Find X10 embarque la puce MediaTek Dimensity 9600M gravée en 3 nm, alors que le Pro Max reçoit le Dimensity 9600 Pro en 2 nm. Les deux modèles disposent d'une chambre à vapeur pour maintenir les performances. La batterie silicium-carbone atteint 7150 mAh d'après le communiqué français contre 8000 mAh annoncée en Chine. Les charges sont de 80 W en filaire (Supervooc) et de 50 W sans fil (Airvooc).

Le système ColorOS 17 introduit le Living Flow Design. Selon Oppo, par rapport à ColorOS 16, la stabilité au lancement des applications progresse de 55 %, les miniatures de galerie se chargent jusqu'à 50 % plus vite et plus de 25 % d'applications supplémentaires restent actives en arrière-plan. Ces chiffres proviennent des laboratoires de la marque.

L'intelligence artificielle occupe une place importante. AI Mind Pilot, avec son Agent Mode conçu avec Manus, agit sur les photos et les fichiers. AI Photo Agent propose des retouches en langage naturel, et AI Call Guard détecte les voix synthétiques, mais seulement en Indonésie, en Inde et en Thaïlande. Enfin, le Private Computing Cloud chiffre les traitements réalisés dans le cloud.

Disponibilité et prix

Le Find X10 est proposé à 1299 € en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ou à 1499 € avec 12 Go et 512 Go. Le Find X10 Pro Max coûte 1799 € en 12 Go et 512 Go. Les précommandes ouvrent le 21 octobre sur oppo.com avec une remise immédiate de 100 € et un cadeau au choix : téléconvertisseur, Pad 5 ou Oppo Watch X3, dans la limite des stocks.

La reprise d'un ancien smartphone ajoute un bonus de 150 € pour un iPhone ou un Samsung, et de 250 € pour un Oppo ou un OnePlus.