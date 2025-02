Oppo Find X9 : la nouvelle série fait déjà parler d’elle

Après le lancement du Find X8 Pro en France et d’autres déclinaisons en Chine, la série Find X9 marquerait un tournant dans la stratégie d'Oppo avec l'introduction de quatre modèles. En effet, il se murmure qu’elle compterait dans ses rangs le Find X9, le Find X9 Plus, le Find X9 Pro et le Find X9 Ultra. Rappelons que la génération du Find X8, qui ne comptait initialement que trois modèles (Find X8, Find X8 Pro et Find X8 Ultra) bien qu’un troisième larron puisse les rejoindre prenant le nom de Find X8 Mini.

Le Find X9 Plus viendra remplacer la version standard, tandis que le Find X9 deviendra le modèle compact de la gamme. Les versions Pro et Ultra conserveront leur positionnement premium. L'ensemble de la série adoptera des écrans plats, une caractéristique notable qui s'éloigne des écrans incurvés traditionnellement utilisés.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Les quatre modèles devraient intégrer des écrans LTPO, une technologie déjà présente sur la version compacte du Find X8. Cette uniformisation technologique à travers la gamme témoigne de l'ambition d'Oppo de proposer une expérience premium sur l'ensemble de ses modèles. Le Find X9 Ultra pourrait se distinguer par l'intégration d'un capteur photo périscope de 200 mégapixels, une caractéristique qui le placerait en confrontation directe avec les meilleurs photophones du marché. La série devrait également embarquer le processeur Snapdragon 8 Elite 2, successeur du Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de premier ordre. Ce chipset sera officiellement annoncé à l’automne prochain par Qualcomm.

Calendrier de sortie stratégique

Oppo aurait soigneusement planifié le déploiement de sa nouvelle gamme. Les Find X9, X9 Plus et X9 Pro seraient programmés pour une présentation au quatrième trimestre 2025, tandis que le Find X9 Ultra fera son apparition au premier trimestre 2026.

Ce calendrier n'est pas anodin, puisqu'il permettra à Oppo de positionner sa série en alternative directe aux iPhone 17 d'Apple, dont le lancement est prévu en septembre 2025.