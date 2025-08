Orange dégaine des promos records sur les Samsung Galaxy Z Fold7 et Flip7

Prêt à craquer pour les nouveaux smartphones pliants de Samsung ? Orange frappe fort avec des promos exceptionnelles sur les Galaxy Z Fold7 et Flip7. Cet été, l’opérateur français propose des réductions records pouvant atteindre 900 €. Entre double stockage gratuit, remises immédiates, bonus reprise et offres de remboursement, les deux modèles révolutionnaires du constructeur sud-coréen deviennent plus que jamais accessibles. Découvrez comment en profiter.