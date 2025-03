Précommande choc : ce smartphone gaming démarre en trombe avec une énorme réduction pour les Ventes Flash Amazon

Ce nouveau modèle s’inscrit dans la continuité des smartphones gaming haut de gamme en intégrant une fiche technique optimisée pour les performances brutes.

Quelle fiche technique pour le Poco F7 Pro ?

Le Xiaomi Poco F7 Pro embarque un Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X et d’un stockage UFS 4.0, garantissant des vitesses de lecture et d’écriture élevées, essentielles pour réduire les temps de chargement en jeu ! Pour faire simple, il est vraiment puissant.

L’écran AMOLED 6,67 pouces propose un rafraîchissement adaptatif de 120Hz, avec une prise en charge WQHD+, un PPI de 526 (c'est énorme) et une luminosité maximale de 1500 nits, offrant une lisibilité optimale pour le gaming et le streaming, même en extérieur.

Le taux d’échantillonnage tactile assure en plus de cela une réactivité sans latence, un atout pour les jeux compétitifs.

Côté autonomie, la batterie de 6000 mAh supporte une charge rapide 90W via USB-C, permettant une recharge complète très rapide en 37 minutes, bien plus rapide que ce que proposent Samsung, Google ou Apple.

Le système de refroidissement IceLoop 3D à double canal a été revu pour augmenter la zone de contact entre le caloduc et le SoC, maintenant les performances même lors de longues sessions.

Le système de refroidissement IceLoop 3D

Une alternative sérieuse sur le marché du gaming mobile

Face aux modèles gaming très spécialisés comme les ROG Phone d’Asus ou les RedMagic de Nubia, ce smartphone adopte une approche beaucoup plus polyvalente. En conservant des performances de premier plan pour le gaming, il propose un « form factor » plus sobre et adapté à un usage quotidien. Le Poco F7 Pro s’adapte aux situations diverses que l’on rencontre au quotidien avec brio.

Le logiciel Xiaomi HyperOS 2 apporte également des optimisations dédiées au gaming, avec un mode performance ajustable, une gestion avancée de la consommation énergétique et une compatibilité étendue avec les manettes Bluetooth si vous n’en possédez pas une avec un branchement en Type-C, comme le Backbone par exemple.

Une offre de précommande déjà bien positionnée

Actuellement en précommande sur Amazon pendant les Ventes Flash de Printemps, le smartphone bénéficie d’une réduction temporaire de 100 €, faisant passer son prix de 649 € à 549 €. Cette offre inclut une garantie constructeur de 2 ans et la livraison rapide.

Vous pouvez également vous procurer l'appareil avec une manette Razer Kishi V2, qui propose justement un branchement Type-C, comme nous l’avons mentionné plus tôt. Pour cela, il vous suffit de choisir cette offre sur la même page Amazon.

Cette manette pour smartphone vient se placer autour de votre écran, transformant votre appareil en console portable. L’avantage du branchement en Type-C est qu’il évite les possibles latences du Bluetooth (bien que HyperOS 2 soit à la pointe dans ce domaine).

De notre côté, nous sommes très confiants envers cet appareil qui propose une fiche technique très à la hauteur, et à un prix relativement abordable au vu de ce qui est proposé !