realme GT 8 Pro : lancement officiel en France pour un flagship axé autonomie et photo Ricoh

Le realme GT 8 Pro rejoint enfin le marché français après une première apparition en Chine en octobre, puis un déploiement progressif sur plusieurs pays européens au mois de novembre. Selon le fabricant, ce modèle incarne la nouvelle vitrine technologique de la marque, avec l’objectif affiché de s’installer parmi les smartphones Android les plus performants de cette fin d’année 2025. Annoncé pour une disponibilité officielle ce 2 décembre 2025 en France, le GT 8 Pro s’invite dans un segment déjà très concurrentiel dominé par Samsung, Xiaomi, OnePlus ou encore Oppo sur le très haut de gamme.

Pour son nouveau flagship, realme mise sur une combinaison de puissance, d’autonomie généreuse et d’innovation autour de la photo pour se faire une place face aux références du moment comme les Galaxy haut de gamme, les Xiaomi 15 Ultra ou certains modèles gaming.

Alors que les fiches techniques circulaient depuis plusieurs semaines via l’annonce officielle de la version chinoise, la confirmation des caractéristiques françaises permet de mieux situer le GT 8 Pro par rapport à ses concurrents directs. L’appareil se place ainsi face aux flagships dotés de Snapdragon haut de gamme et d’écrans très rapides, tout en cherchant à se différencier par une batterie plus imposante que la moyenne et un système photo modulable rarement vu sur un smartphone.

Écran, puissance et autonomie : le pari de l’endurance haut de gamme

L’une des caractéristiques mises en avant par realme concerne l’écran du GT 8 Pro, une dalle AMOLED plate de 6,79 pouces en définition 2K, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de pointe annoncée à 7000 cd/m² en HDR. Selon la marque, cette combinaison veut offrir un affichage très fluide pour le jeu et le défilement, tout en améliorant la lisibilité en extérieur par rapport à la génération précédente.

Sous cet écran, le realme GT 8 Pro embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce haut de gamme de Qualcomm gravée en 3 nm, associée à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.x sur le marché français. On l’a déjà vu sur le OnePlus 15. D’après le fabricant, cette configuration doit répondre aux usages intensifs, du multitâche au jeu mobile, tout en bénéficiant d’une meilleure efficacité énergétique que la précédente génération de Snapdragon.

La batterie affiche en effet une capacité de 7000 mAh comme le OnePlus 15 encore, un chiffre très rare sur un smartphone haut de gamme de ce gabarit. Selon la marque, cette capacité, associée à une gestion optimisée de la consommation, doit offrir une marge confortable pour les journées intensives d’utilisation, là où beaucoup de modèles concurrents oscillent encore entre 4500 et 5500 mAh. La charge filaire atteint 120 W, la charge sans fil 50 W, realme annonçant un plein en moins de 25 minutes dans des conditions optimales, ce qui place l’appareil parmi les plus rapides du moment.

Photo et design modulable : la carte Ricoh GR

Au-delà de la fiche technique brute, le realme GT 8 Pro se singularise par son bloc photo arrière et par le partenariat établi avec Ricoh GR. Le module, fixé par deux petites vis, peut adopter une forme circulaire ou carrée selon la façade installée (disponible en option), et realme évoque la possibilité pour des accessoires tiers d’exploiter ce système pour proposer d’autres variantes.

Sur le plan matériel, le bloc photo s’articule autour d’un capteur principal de 50 mégapixels associé à Ricoh, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offrant un zoom optique 3x, un zoom sans perte plus poussé et une extension jusqu’à x120 via traitement logiciel. Selon le fabricant, la collaboration avec Ricoh GR est concrétisé par des optiques spécifiques, un traitement d’image orienté vers des couleurs jugées plus naturelles et des modes dédiés à la photo de rue, avec des focales virtuelles inspirées des appareils compacts de la marque japonaise. Face aux modèles concurrents qui misent sur des capteurs très définis ou sur de grands formats, realme cherche ici à combiner polyvalence du zoom et signature colorimétrique particulière.

La partie logicielle inclut des modes inspirés de rendus « type film » et des profils pensés pour exploiter les capacités du téléobjectif périscopique, tandis que la vidéo peut monter jusqu’en 8K selon les fiches techniques publiées.

Disponibilité et prix

En France, le realme GT 8 Pro arrive officiellement ce 2 décembre 2025, après une phase de précommandes entamée fin novembre. Selon la marque, deux configurations « standard » sont proposées : un modèle 12+256 Go à 999,99 euros, et une version 16+512 Go à 1199,99 euros. Notez que realme propose du 2 décembre jusqu'au 21 décembre inclus une réduction de 100 euros sur les tarifs précédents permettant ainsi d'avoir le 12+256 Go à 899 euros et le 16+512 Go à 1099 euros. Toujours sur la même période, realme offre une paire d'écouteurs realme Buds Clip et un chargeur 120W pour tout achat d'un GT 8 Pro 16+512 Go et offre un chargeur 120W pour toute acquisition d'un smartphone dans sa version 12+256 Go.

En outre, une troisième déclinaison baptisée « Dream Edition », inspirée de la collaboration avec l’écurie Aston Martin, reprend la configuration 16+512 Go avec un habillage spécifique, un thème logiciel dédié et plusieurs accessoires, pour un tarif d’environ 1200 euros. Ce dernier est uniquement disponible dans les enseignes Boulanger et en nombre limité.

