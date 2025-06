Reconditionnés premium : ces iPhone sont à prix cassé avant les soldes avec ce code de réduction

Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en avant trois valeurs sûres d’Apple, garanties 2 ans et reconditionnées en France. Et aujourd’hui seulement, le code VP15 nous permet d’économiser 15 € dès deux smartphones achetés.

Une occasion de s’équiper avec un iPhone pas trop cher, ou même d’équiper ses proches, comme un ado ou un parent, tout en réduisant les frais et l’impact écologique ! Et ça, ça fait plaisir.

Des modèles toujours dans la course

Ils ne sont plus les derniers-nés d’Apple, loin de là, mais ils n’ont pas dit leur dernier mot.

Les iPhone 11, 11 Pro et 13 proposent un suivi logiciel toujours d'actualité, puisqu'ils auront le droit à iOS 26, ce qui en fait des modèles toujours dans la course !

Et en reconditionné en tout, à prix adouci grâce au reconditionné haut de gamme proposé par CertiDeal.

Des modèles Apple sous iOS, garantis 2 ans, dès 119 € avec le code VP15.

iPhone 11 : le best-seller qui reste toujours d’actualité

Porté par la fameuse puce A13 Bionic, l’iPhone 11 offre une fluidité toujours très solide en 2025.

Son écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces et son double capteur photo 12 MP en font un smartphone équilibré, parfait pour une utilisation familiale ou senior, et surtout pour ceux qui aiment les petits formats qui se tiennent à une main.

Ce smartphone reconditionné est le plus vendu au monde en 2024 et reste une option pertinente.

iPhone 11 Pro : un format compact et un triple capteur

Moins connu, mais pourtant encore plus complet, l’iPhone 11 Pro est porté par son écran Super Retina XDR de 5,8 pouces et son triple capteur photo 12 MP avec zoom optique !

Aujourd'hui, des smartphones sous les 6 pouces sont presque introuvables. Un véritable confort.

Un haut de gamme discret mais puissant, parfait pour ceux qui veulent un iPhone plus compact avec de grosses performances.

iPhone 13 : toujours la référence en 2025

Sorti plus récemment, l’iPhone 13 reste un incontournable. Sa puce A15 Bionic, son écran OLED Super Retina de 6,1 pouces et ses 128 Go de stockage assurent une excellente longévité.

Compatible MagSafe et charge rapide, il embarque un double capteur photo 12 MP, la vidéo 4K HDR à 60 i/s et un Face ID toujours aussi efficace.