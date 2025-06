Redmi Note 14 Pro Plus : c'est le bon plan du jour avec petit prix et gros écran

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ : un smartphone de milieu de gamme qui tutoie le haut du panier

Après l’avoir testé et donné la note de 4/5, et tandis que le reste de la rédaction le découvrait lors du Mobile World Congress de Barcelone en mars, nous avons tous été conquis par ce smartphone milieu de gamme au fort caractère et nous vous le recommandons si vous cherchez un smartphone polyvalent, doté d’un bel écran et d’une autonomie solide.

Un MWC placé sous le signe du renouveau

Présents sur place pour couvrir l’événement, nous avons été impressionnés par les annonces de Xiaomi.

Le constructeur a dévoilé et mis à dispositions plusieurs smartphones originaux, aux fiches techniques robustes. Si les modèles Mate XT, Xiaomi 15 et 15 Ultra ont naturellement attiré l’attention, ce sont aussi des modèles plus accessibles qui ont su se démarquer.

Il faut dire que cette édition de mars 2025 du salon a marqué un retour en force du milieu de gamme dans la plupart des marques présentes.

Xiaomi, Samsung et ZTE ont tous affiché leur volonté de redonner du prestige à ce segment, longtemps éclipsé par les extrêmes du marché : entrée de gamme minimaliste et haut de gamme élitiste.

Des performances en hausse sur le cœur de gamme

Pour contrer cette tendance, Samsung a donc lancé ses Galaxy A26, A36 et A56 lors du salon, et avec ses gammes Redmi Note et Poco, Xiaomi suit une voie similaire, intégrant de véritables atouts techniques dans des appareils abordables.

Le Redmi Note 14 Pro+ affiche des prestations dignes d’un flagship, pour un prix (vraiment plus) raisonnable.

Pourquoi choisir le Redmi Note 14 Pro+ en 2025 ?

Le Redmi Note 14 Pro+ est actuellement le modèle le plus puissant de la série. Son design élégant et ses finitions soignées le placent en concurrence directe avec les Galaxy A55 et A56 de Samsung.

Il embarque une puce Qualcomm optimisée pour le milieu de gamme, accompagnée d’au moins 8 Go de RAM, extensible virtuellement. Il offre ainsi une expérience fluide, y compris pour du gaming de temps en temps.

L’écran AMOLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, permet une excellente immersion, que ce soit pour le jeu ou le streaming vidéo en haute définition.

Et pour un tarif légèrement supérieur à 300 €, le Redmi Note 14 Pro+ propose un quadruple module photo, dont un capteur principal de 200 mégapixels. De quoi produire des clichés nets, détaillés, lumineux.

Les différents capteurs permettent de varier les prises de vue (ultra grand-angle, macro, portrait) sans passer par un zoom numérique souvent signe de qualité dégradé sur les smartphones à petit prix.

Où se le procurer au meilleur prix ?

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est proposé à 305 € sur Rakuten et 306 € sur Amazon contre 473 € à son lancement. Une excellente affaire pour un smartphone aussi complet.