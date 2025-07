Rétrospective : les 5 smartphones de la semaines à ne pas rater pour les soldes

Les soldes d'été 2025 battent leur plein. Le marché des smartphones propose des réductions très intéressantes depuis plusieurs semaines maintenant. Au milieu de cette multitude de choix s'offrant à vous, voici, une sélection des meilleurs modèles en promo en fonction de vos besoins et envies.

Peu importe le budget que vous souhaitez allouer à votre smartphone, et les caractéristiques que vous recherchez en priorité. C'est le moment de faire de belles économies sans pour autant tirer un trait sur la qualité de votre téléphone.

Samsung Galaxy S25 : l'offre de l'été chez Samsung

Le constructeur sud-coréen sort le grand jeu pour sa dernière série de Galaxy. Ainsi, la version classique du Galaxy S25 dispose de tous les avantages d'un modèle haut de gamme et renferme la puce la plus puissante de l'histoire des Samsung Galaxy.

La Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a été pensée spécialement pour le Samsung Galaxy S25. Ce processeur vous offre une liberté d'utilisation inédite et vous permet de faire tourner sans sourciller les jeux mobiles les plus exigeants en terme de graphisme.

Ce modèle présente également un excellent module photo avec un capteur principal de 200 Mpx. Et un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce moment, bénéficiez de 100€ de remise immédiate si vous le commandez depuis la boutique en ligne de Samsung. Mais aussi, de 15% de réduction sur Galaxy Buds 3 Pro qui passent au même tarif que la version classique.

iPhone 16e : les dernières innovations Apple à coût réduit

L'iPhone 16e est le petit dernier d'Apple. Il se place comme le successeur des iPhones SE et se positionne comme la meilleure possibilité pour bénéficier des nouveautés iPhone sans trop dépenser d'argent.

Ce modèle a été pensé et conçu pour exploiter au maximum Apple Intelligence, l'IA maison du constructeur californien.

Equipé de puce A18 Bionic et d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces couplé à l'interface d'IOS 18, ce modèle vous offre une fluidité et une simplicité d'utilisation propres à Apple.

Côté photo, ce modèle embarque le fameux système Fusion de la marque à la pomme : un capteur principal de 48 Mpx et un capteur avant de 12 Mpx.

Actuellement, l'iPhone 16e est disponible à moins de 550€ sur Rakuten.

Xiaomi Redmi Note 14 : le roi du rapport qualité-prix

Comment présenter les cinq meilleurs smartphones en promo de la semaine sans évoquer ce modèle figurant parmi les smartphones au meilleur rapport qualité-prix.

Le Xiaomi Redmi Note 14 a tout pour plaire : un tarif hyper attrayant, et des technologies dignes d'un smartphone haut de gamme. A commencer par son appareil photo embarquant un capteur principal de 108 Mpx et un capteur avant de 20 Mpx.

À noter : A moins de 130€, c'est le seul modèle du marché ou presque à proposer un module photo d'une aussi grande qualité. Si vous êtes un féru de photo, ce smartphone va vous ravir et vous faire réaliser de belles économies.

La marque chinoise met à votre disposition un modèle milieu de gamme exposant un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz à un prix imbattable. Puisqu'en ce moment il est accessible à uniquement 128,9€ sur Amazon.

Google Pixel 9a : le bon plan du moment chez Google

A l'instar de l'iPhone 16e, ce smartphone est la version moins chère du Google Pixel 9 classique. Officialisé il y a à peine quelques mois, le Google Pixel 9a a la lourde tâche de remplacer un modèle ayant connu un gros succès l'année dernière : le Google Pixel 8a.

Et il a tout pour y arriver, au vu de sa fiche technique :

Ecran : OLED Actua de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

: de avec un taux de rafraîchissement de Dimensions : 152.8x72x8.5 mm

: Processeur : Google Tensor G4

: Mémoire vive : 8 Go

: Stockage : 128 Go ou 256 Go

: Liste des capteurs photo : capteur principal de 48 Mpx , capteur ultra grand-angle de 13 Mpx et une caméra frontale de 13 Mpx .

: , et une . Batterie : 5100 mAh

Actuellement le Google Pixel 9a est disponible au meilleur prix chez Rakuten : 457,80€.

iPhone 13 mini : le reconditionné de l'été

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone petit format utilisable à une main et compatible avec toutes les dernières mises à jour Apple. L'iPhone 13 mini est le modèle qu'il vous faut.

En plus de faire de belles économies, choisir un smartphone reconditionné, c'est réduire l'énorme empreinte carbone de l'industrie de la téléphonie.

Malgré sa sortie il y a quelques années, ce modèle n'est pas du tout obsolète. Son format de 5,4 pouces se glisse dans n'importe quelles poches et vous permet de garder une certaine intimité dans les transports en commun par exemple.

En ce moment, l'iPhone 13 mini dispose de la meilleure offre en reconditionné chez Certideal. Le vendeur de smartphones reconditionnés français le propose à seulement 240,39€ grâce au code de réduction "SOLDE20" vous offrant 20€ de remise immédiate.