ROG Phone 9 Pro : c'est le meilleur smartphone gaming (mais pas que !)

L'industrie du jeu-vidéo est en pleine expansion ces dernières années. Alors que les grands classiques comme Call of Duty, FC 25 (Fifa), League of Legends ou Minecraft continuent de bien tourner. De "nouveaux" jeux comme Fortnite ont également pris une place importante sur le marché du gaming.

Tous ces jeux possèdent un point commun, leurs éditeurs ont misé sur une version mobile. La porosité entre plateformes est de plus en plus palpable. Par exemple, le jeu Resident Evil 4 avait eu le droit à une sortie sur iPhone 15 Pro en natif. Si bien que les jeux mobiles ont largement pris les devants par rapport aux classiques en termes de ventes.

Il est désormais possible de jouer avec son smartphone. Asus l'a bien compris et vous propose une expérience gaming inégalable sur son dernier modèle, le ROG Phone 9 Pro.

Le smartphone gaming ultime

Si vous êtes un féru de jeux vidéo, notamment mobile, et que vous souhaitez profiter d'un smartphone alliant puissance et qualité pour jouer à vos jeux favoris. La version Pro de l'Asus ROG Phone 9 va vous ravir.

À commencer par son processeur, un compartiment du smartphone non négligeable pour faire tourner des jeux particulièrement demandants. L'Asus ROG Phone 9 Pro embarque la meilleure puce de sa génération : la Snapdragon 8 Elite. En plus, vous bénéficiez de 24 Go de RAM, soit 3 fois plus que chez la plupart des constructeurs.

Le deuxième élément à considérer afin d'optimiser au maximum son expérience gaming : le taux de rafraîchissement de l'écran. Et encore une fois Asus frappe fort, son modèle est équipé d'un écran AMOLED de 6,85 pouces avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz, le meilleur du marché.

La batterie de 5800 mAh du ROG Phone 9 Pro vous permet de jouer intensivement de nombreuses heures sans recharger votre smartphone. Aussi, en gaming intensif, vous ne perdez que 5% tous les 20 minutes. Quant au rechargement, les 65 W de ce modèle offrent une charge complète en moins d'une heure.

Son système de refroidissement, GameCool 9, particulièrement développé, évite toutes surchauffes, même en cas de longue session gaming.

À noter : l'Asus ROG Phone 9 Pro comprend également un système AniMe Vision. Située au dos de l'appareil, cette interface innovante permet d'afficher des animations personnalisées et de jouer à des mini-jeux rétro comme Brick Smasher ou Snake Venture.

En d'autres termes, ce modèle vous permet de bénéficier d'une console portable, bien plus puissante qu'une Switch, tout en ayant accès aux fonctions les plus poussées d'un smartphone à tout moment.

Asus Rog Phone 9 Pro : plus qu'un simple smartphone gaming

Certes, l'Asus Rog Phone 9 Pro est clairement tourné vers le gaming. Cependant, Asus ne souhaite pas limiter son smartphone haut de gamme au gaming.

En effet, l'Asus ROG Phone 9 Pro expose un triple capteur photo arrière : le principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un téléobjectif de 32 Mpx avec un zoom optique x3. Pour le capteur avant, la caméra est de 32 Mpx.

Quant aux vidéos, la fonction HDR vous offre la possibilité de filmer en 4K à 30 images par seconde, et l'enregistrement vidéo peut monter jusqu'à 8K à 30 fps.

Ce modèle est actuellement sous Android 15 et sera compatible avec Android 16. Néanmoins, il n'y a que deux ans de mises à jours majeurs du système d'exploitation assurées.

Les offres les plus intéressantes pour le Asus ROG Phone 9 Pro

Actuellement, le Asus ROG Phone Pro est disponible au meilleur prix chez Fnac, Rakuten et Aliexpress. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone gaming capable également de prendre de belles photos et agréable pour un usage quotidien hors gaming, c'est le smartphone qu'il vous faut.

Il est accessible à moins de 940€ chez Rakuten, moins de 900€ chez Fnac et moins de 850€ chez Aliexpress.