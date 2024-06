Samsung Galaxy S24 FE : un premier aperçu prometteur du prochain flagship abordable

On savait que la marque sud-coréenne travaillait sur un smartphone de la série S24 qui soit plus abordable que les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra annoncés en début d’année 2024. Logiquement et depuis quelques générations maintenant, Samsung propose une déclinaison FE, objet de quelques compromis mais qui reprend les grandes lignes de ses ainés. D'après les rendus 3D divulgués sur le site Giznet qui a publié les images de @Onleaks, une personne très bien renseignée au très bon bilan, le Galaxy S24 FE arbore un look épuré et moderne qui rappelle effectivement ses grands frères, les Galaxy S24 et S24+. Avec ses bords arrondis et son profil fin, il s'inscrit parfaitement dans l'esthétique haut de gamme de la série.

Le choix des coloris, noir et vert, renforce cette impression de raffinement. Les lignes d'antenne sur le cadre en aluminium ajoutent une touche d'élégance supplémentaire. Les boutons de volume et d'alimentation sont positionnés sur la tranche droite, tandis que la tranche inférieure regroupe le port USB-C, le tiroir à carte SIM, le haut-parleur et le microphone.

Un écran AMOLED plus immersif

L'une des améliorations notables par rapport au modèle précédent concerne l'écran. Le Galaxy S24 FE sera doté d'une dalle AMOLED de 6,65 pouces, entourée de bordures affinées. Même si elles ne sont pas parfaitement symétriques, cela représente un progrès significatif comparé au design plus daté du Galaxy S23 FE.

Cette optimisation du ratio écran/façade devrait offrir une expérience visuelle plus immersive aux utilisateurs. La technologie AMOLED, signature de Samsung, garantit des contrastes infinis et des couleurs éclatantes.

Une configuration photo polyvalente et une puce Exynos 2400 optimisée

Côté photo, le Galaxy S24 FE ne devrait pas faire de compromis. Il reprendrait le module triple capteur des Galaxy S24 et S23 FE, avec un objectif principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Cette combinaison polyvalente permettrait de capturer des clichés détaillés dans toutes les situations, du grand paysage au portrait. La stabilisation optique sur le capteur principal et le téléobjectif assurerait des images nettes même en basse lumière ou en mouvement.

Sous le capot, le Galaxy S24 FE embarquerait le dernier chipset maison de Samsung, l'Exynos 2400. Cependant, il se murmure que la firme coréenne pourrait utiliser une version spécialement optimisée pour ce modèle. En effet, des benchmarks ont révélé une fréquence légèrement inférieure pour le cœur Cortex-X4 comparé à la variante standard. Cette subtile modification viserait probablement à trouver le meilleur équilibre entre performances et efficacité énergétique.

Côté mémoire, le S24 FE proposerait des configurations généreuses pouvant grimper jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De quoi faire tourner sans broncher les applications les plus gourmandes et stocker une quantité conséquente de photos, vidéos et fichiers. Il est également question d'une déclinaison équipée du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm pour certains marchés clés comme les États-Unis. Les acheteurs auront donc le choix entre deux plateformes mobiles de pointe.

Une autonomie dans la moyenne haute et un prix à connaitre

Enfin, concernant l'endurance, le Galaxy S24 FE mise sur une batterie de 4500 mAh, comme son prédécesseur. Il supportera la charge rapide filaire 25W et la charge sans fil 15W. Si ces spécifications sont loin d'être exceptionnelles face à certains concurrents, elles devraient néanmoins assurer une autonomie confortable pour une journée d'utilisation classique. La présence de la charge sans fil, encore rare sur ce segment tarifaire, reste un atout indéniable.

Le Samsung Galaxy S24 FE s'annonce donc comme un smartphone très équilibré. Reste à connaître son prix, selon les différentes configurations pour déterminer s'il parviendra à se démarquer sur le segment stratégique des flagships abordables. Sa date de disponibilité n’est pas encore connue.