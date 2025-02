Samsung Galaxy S25 Series : Fin des précommandes, mais des offres de lancement toujours aussi intéressantes !

Samsung vient de lancer sa nouvelle gamme après une période d’offre de précommande très intéressante. La gamme en question n’est pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la nouvelle version des appareils phares de la marque : les Galaxy S.

Hauts de gamme célèbres et bien aimés du public, les Galaxy S sont les smartphones premium les plus vendus chaque année, juste derrière les iPhone d’Apple.

Les plus vendus, et même les plus appréciés, puisque les Galaxy S Ultra sont souvent cités comme « LE meilleur smartphone de l’année » par les experts du secteur.

C’est le cas du Galaxy S24 Ultra en 2024, que l’expert MKBHD a particulièrement apprécié, et il y a de fortes chances que le Galaxy S25 soit un nouvel échelon vers les sommets pour l'entreprise coréenne. D’autant plus dans un contexte où les ventes des iPhone 16 stagnent.

De notre côté, c'était également un 5/5 pour le Galaxy S24 Ultra.

Quelles caractéristiques pour les appareils de la marque ?

La nouvelle série de Galaxy S25 se décline en trois modèles :

Si la version Ultra est celle qui suscite le plus de regards, il ne faut en rien sous-estimer les deux autres appareils qui restent des smartphones avec un prix de vente conseillé supérieur à 1000 € pour toutes leurs versions, et donc, comme on peut l'attendre dans un tel cas, des smartphones aux très nombreuses qualités.

Notons que les trois appareils sont portés par la même puce, la Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée du processeur le plus affûté actuellement disponible sur le marché du smartphone. Une nouvelle qui fait plaisir puisque l'année dernière, seul le modèle Ultra avait eu droit à une Snapdragon en France.

Pourquoi est-ce notable ? Eh bien tout simplement parce que le processeur n’est rien de moins que le chef d’orchestre d’un appareil. Or, si chacun des modèles est pourvu d’un Léonard Bernstein, qu’importe le modèle choisi, il sera le bon.

Les Galaxy S25 proposent également un écran Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, de quoi profiter d’images absolument radieuses à tous les niveaux, que ce soit pour la fluidité en jeu, ou pour des contrastes et couleurs inédites lors du visionnage d’un film…

Et on peut dire que ceux qui étaient réticents à regarder du streaming sur smartphone ne le seront peut-être plus, puisqu’un smartphone comme les versions Plus et Ultra propose des dalles gigantesques.

Côté appareil photo, la qualité est au rendez-vous, que ce soit de façon purement mécanique grâce à un ensemble de capteurs offrant des caractéristiques assez impressionnantes, liant ouverture focale et mégapixels de qualité pour un combo gagnant. Mais c’est aussi et surtout du côté du post-traitement que les Galaxy S25 font fort.

Quiconque aura vu le rendu d’un mode portrait ou des effets proposant un mélange entre accélération et ralenti ne pourra qu’être impressionné.

Quelle offre pour les Galaxy S25 Series ?

Pour l’offre de lancement officielle de ses appareils, Samsung propose plusieurs avantages :