Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : fuite des protections pour leur écran

Samsung poursuit le renouvellement de ses références haut de gamme avec le lancement prochain de la série Galaxy S26 qui logiquement remplacera les Galaxy S25 annoncés en début d’année par la marque. On sait que Samsung prépare activement ses nouveaux modèles et le leaker @UniverseIce sur X/Twitter confirme que la prochaine génération de Galaxy adoptera trois modèles distincts par la publication de trois protections pour écrans.

Cela sonne la fin pour la gamme Edge, comme on pouvait s’y attendre.​

Ce qui frappe immédiatement sur ces nouvelles images, c’est la volonté de Samsung d’unifier la façade de ses trois modèles. Les bords deviennent extrêmement fins et, pour la première fois, totalement symétriques sur tous les côtés. Autre signe distinctif : le rayon de courbure des coins de l’écran se révèle strictement identique sur le S26, S26+, et S26 Ultra. Cette décision est différente des choix passés du constructeur, qui proposait jusqu’ici un Ultra à la physionomie plus anguleuse, avec des arêtes plus marquées.

En outre, les écrans, plats et sans effet de bord incurvé, viennent confirmer une évolution stylistique dans le sillage de ce qu’appliquent désormais d’autres grands noms du secteur, comme Apple sur ses derniers iPhone Pro ou Google sur les Pixel. Cette uniformisation rend la série S26 plus cohérente visuellement et souligne la volonté de Samsung de simplifier l’identité de sa famille de smartphones haut de gamme.​

Puissance, écran et technologies embarquées : le grand saut vers l’AI mobile

Les fiches techniques si on en croit les récentes, même si elles restent à confirmer par la marque, se profile particulièrement ambitieuse. Selon le fabricant, le Galaxy S26 Ultra conserverait un écran OLED de 6,9 pouces, associé à une définition QHD+ (avec option par défaut en FHD+), une fréquence de rafraîchissement 120 Hz, et une luminosité annoncée à 2600 cd/m². Le S26+ profiterait de dimensions légèrement inférieures (6,7 pouces), mais conserverait un affichage tout aussi performant et des technologies HDR.​

Au cœur des nouveaux Galaxy S26, deux composants principaux se partageraient le marché mondial : le récent Exynos 2600, conçu par Samsung, et le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour certains territoires, notamment l’Amérique du Nord.

La partie photographique sur l’Ultra devrait confirmer sa position de modèle le plus avancé de la gamme : quatre capteurs équiperaient le smartphone, dont un module principal de 200 mégapixels muni d’un système de stabilisation optique avancée et autofocus laser, pour des rendus annoncés précis et sans flou. Le S26+ se positionnerait avec trois modules, capteur principal 50 mégapixels, ultra grand-angle et téléobjectif à zoom optique x3. Vidéo 8K et nouveautés logicielles sont également attendues. Sur les deux modèles, Samsung promet une résistance à l’eau et à la poussière IP68, une finition en titane ou aluminium selon la version, une compatibilité eSIM et plusieurs options de stockage (12 Go RAM, jusqu’à 1 To sur l’Ultra).​

La grande nouveauté logicielle serait l’intégration massive de fonctionnalités AI, de l’assistant vocal intelligent à la gestion automatique des contenus, visant à concurrencer l’expérience proposée par Google sur ses Pixel et Apple avec Siri. Android 16 formera la base logicielle, accompagnée de sept années de mises à jour majeures promises par la marque.​