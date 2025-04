Samsung Galaxy XCover 7 Pro : un nouveau smartphone robuste en approche

Samsung devrait prochainement étoffer son catalogue de smartphones endurcis. La marque sud-coréenne pourrait ainsi mettre sur le marché le Galaxy XCover 7 Pro. En effet, il vient de passer les certifications nécessaires à une commercialisation, comme tous les autres appareils électroniques. Cette certification apporte une clarification importante concernant la nomenclature de l'appareil.

En effet, des rapports précédents évoquaient un Galaxy XCover 8 Pro. Les documents de la FCC confirme qu'il s'agit bien du XCover 7 Pro, comme l'indique notamment l'inscription « XC7 Pro » sur le boîtier de la batterie.

Le modèle certifié porte la référence SM-G766U, qui fait partie d'une série comprenant également les variantes SM-G766B, SM-G766U1 et SM-G766W destinées à différentes régions. Cette nouvelle version « Pro » succède ou vient compléter la série qui compte dans ses ranges le Galaxy XCover 7 standard lancé en janvier 2024, soit il y a un peu plus d'un an.

Samsung Galaxy XCover 7

Caractéristiques techniques attendues

D'après les tests Geekbench déjà effectués, le Galaxy XCover 7 Pro sera équipé d'une puce Snapdragon 7s, associée à 6 Go de RAM et fonctionnera sous Android 15. Bien que ces spécifications ne fassent pas de ce smartphone un appareil ultra-puissant, elles devraient offrir des performances suffisantes pour la plupart des applications, conformément au positionnement de la gamme XCover.

Selon certaines sources, le Galaxy XCover 7 Pro 5G pourrait être doté d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ (1080 x 2408 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone embarquerait un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 octa-core, avec potentiellement 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Côté photographie, l'appareil disposerait d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) à l'arrière, et d'un capteur frontal de 13 mégapixels. Une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 33W compléterait la fiche technique.

Un smartphone conçu pour la robustesse

Comme tous les modèles de la gamme XCover, le Galaxy XCover 7 Pro devrait conserver les certifications de durabilité avancées, notamment MIL-STD 810H et IP68, qui garantissent une résistance aux chocs, aux chutes, à la poussière et à l'immersion dans l'eau douce. Cela en fait un téléphone particulièrement adapté aux environnements difficiles, aux professionnels de terrain et aux amateurs d'activités en extérieur.

Pour rappel, le Galaxy XCover 7 standard lancé en janvier 2024 propose déjà un écran de 6,6 pouces FHD+, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible via micro SD, et une batterie amovible de 4050 mAh. Le modèle Pro devrait donc apporter des améliorations significatives en termes de performances et de fonctionnalités.