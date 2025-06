Samsung officialise le Galaxy Z Fold7 Ultra : l'expérience pliante premium redéfinie

D'après Samsung, le développement du Galaxy Z Fold7 Ultra répond directement aux demandes répétées des utilisateurs. Le constructeur coréen explique avoir écouté les retours concernant le besoin « d'écrans plus grands, de meilleurs appareils photo et de nouvelles façons de se connecter et de créer ». La marque avait prévu d'introduire une variante Ultra dès la génération Z Fold6 avant de reporter ce projet.

Le teaser officiel, publié le 3 juin 2025, met en scène un appareil au profil remarquablement affiné. Selon Samsung, cette nouvelle approche vise à offrir « une expérience Ultra qui va au-delà d'une simple liste de fonctions améliorées dans un format plus petit et plus portable ». C’est dans la continuité des Galaxy S Ultra, reconnus pour leur excellence technique et leurs innovations de pointe.

Innovations techniques et performances attendues

Le Galaxy Z Fold7 Ultra se distinguera principalement par son épaisseur réduite. Bien que Samsung n'ait pas communiqué de mesures précises, l'appareil sera plus fin que le Z Fold6 actuel (5,6 mm déplié) et même que le Z Fold Special Edition (4,9 mm), un modèle disponible seulement dans certains pays mais pas en France.

Cette prouesse technique représente un défi d'ingénierie considérable, compte tenu de la complexité des mécanismes de pliage et de l'intégration de composants haut de gamme.

Selon les rumeurs les plus sérieuses, l'appareil intégrerait un capteur photo principal de 200 mégapixels, marquant une progression substantielle par rapport aux 50 mégapixels des générations précédentes. Cela s'accompagnerait d'optimisations logicielles avancées et d'une intégration poussée de l'intelligence artificielle pour le traitement d'image. Samsung promet ainsi un système photographique « best-in-class », positionnant directement l'appareil face aux références du marché.

Cependant, certaines limitations persistent. La configuration zoom resterait limitée à un téléobjectif 3x, sans l'ajout d'un périscope 5x ou 10x comme sur les Galaxy S Ultra. En outre, la batterie conserverait une capacité de 4 400 mAh, identique aux cinq dernières générations de Galaxy Z Fold. Samsung mise sur l'optimisation logicielle et les outils alimentés par l'intelligence artificielle pour améliorer l'autonomie, plutôt que sur l'augmentation de la capacité physique.

Le modèle Ultra viendra compléter une gamme déjà étendue, incluant les Z Fold7, Z Flip7 et Z Flip7 FE. Cette segmentation permet à Samsung de couvrir différents besoins et budgets, tout en proposant une option ultra-premium pour les utilisateurs les plus exigeants.

L'expérience acquise avec le Z Fold Special Edition, commercialisé en Corée du Sud et en Chine, fournit des indications précieuses sur les attentes du marché. Ce modèle, proposant des écrans de 8 pouces (principal) et 6,5 pouces (couverture), un capteur 200 mégapixels et 16 Go de RAM dans un format affiné, a servi de laboratoire pour valider les innovations intégrées au Z Fold7 Ultra.

Disponibilité et prix

Le Galaxy Z Fold7 Ultra sera dévoilé lors d'un événement Samsung Unpacked prévu début juillet 2025 à New York. L'événement réunira également les Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Z Flip7 FE. Nul doute qu’il sera bien plus cher que le Galaxy Z Fold7.