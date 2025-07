Samsung repenserait sa gamme Galaxy S26 : le modèle Plus pourrait disparaître

Samsung serait sur le point de réaliser un changement majeur dans sa gamme Galaxy S en 2026. Selon des sources coréennes de la chaîne d'approvisionnement, le constructeur pourrait abandonner le traditionnel modèle Plus au profit d'un Galaxy S26 Edge. Si elle se confirme, cette décision stratégique marquerait la fin d'une lignée présente depuis des années dans l'écosystème Samsung et montrerait que la firme cherche à s’adapter aux nouvelles tendances du marché des smartphones haut de gamme.

L'information, relayée par PhoneArena, suggère que Samsung proposerait trois modèles pour sa prochaine série flagship : le Galaxy S26 avec un écran de 6,27 pouces, le Galaxy S26 Edge doté d'un écran de 6,66 pouces, et le Galaxy S26 Ultra équipé d'un écran de 6,89 pouces. Une rupture significative donc puisque la stratégie habituelle du fabricant est de proposer systématiquement une déclinaison Plus de son modèle standard.

Une stratégie alignée sur les tendances du marché

Cette possible restructuration répondrait à une logique économique cohérente. D'après les analystes, le modèle Plus constitue traditionnellement la variante la moins vendue de la gamme Galaxy S, à l'image de l'iPhone Plus chez Apple. Le constructeur californien envisagerait d'ailleurs de remplacer son iPhone 16 Plus par un iPhone 17 Air, confirmant cette tendance générale du marché.

Le Galaxy S25 Edge, lancé en mai 2025, présente des caractéristiques similaires au Galaxy S25 Plus avec son écran de 6,7 pouces, mais se distingue par son design ultra-fin de seulement 5,8 millimètres d'épaisseur. Samsung propose ainsi une alternative plus premium au modèle Plus traditionnel, tout en ciblant les consommateurs recherchant l'élégance avant tout.

Cependant, rappelons que cette finesse extrême impose des compromis techniques significatifs. Lors de notre test, nous avons vu que le Galaxy S25 Edge sacrifie un capteur photo par rapport au modèle Plus et intègre une batterie considérablement plus petite, entraînant une charge plus lente. Ces limitations techniques pourraient expliquer les performances commerciales décevantes du modèle actuel, selon plusieurs sources industrielles.

Des développements techniques prometteurs

Malgré ces interrogations sur la viabilité commerciale du concept Edge, Samsung semble déterminé à poursuivre dans cette voie. La série Galaxy S26 porte le nom de code « Next Paradigm », succédant logiquement au nom « Paradigm » des Galaxy S25.

En outre, les fuites techniques révèlent des améliorations substantielles pour le futur Galaxy S26 Edge. Le modèle pourrait bénéficier d'une amélioration significative de sa caméra ultra-grand-angle, passant d'un capteur de 12 mégapixels à 50 mégapixels. Cette évolution rapprocherait les capacités photographiques du modèle intermédiaire de celles du Galaxy S26 Ultra, qui conserverait son capteur principal de 200 mégapixels et son téléobjectif de 50 mégapixels.

La présence de la série Galaxy S26 dans la base de données GSMA avec seulement trois numéros de modèle (SM-S942, SM-S947, SM-S948) semble confirmer cette restructuration. Fait notable, le modèle de base passe d'un numéro se terminant par 1 à un numéro se terminant par 2, suggérant des améliorations techniques substantielles pour compenser partiellement l'absence du modèle Plus.

Les nouveaux smartphones Galaxy S26 devraient être officialisés courant janvier 2026 si Samsung respecte son calendrier saisonnier pour l’annonce de ses flagship.