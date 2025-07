Samsung s’apprête à lancer son premier smartphone tri-pliant : le Galaxy G Fold

Après avoir consolidé sa domination avec la gamme Galaxy Z Fold, notamment avec le Galaxy Z Fold7 mais aussi avec les Galaxy Z Flip7 et Galaxy Z Flip7 FE, la marque coréenne prépare l’introduction d’un appareil capable de se plier en trois parties, une innovation qui pourrait transformer l’usage du smartphone et concurrencer directement le Huawei Mate XT Ultimate Design, déjà présent sur ce segment.

Les premières images du Galaxy G Fold ont fuité accidentellement via des animations incluses dans la dernière version de One UI 8, l’interface maison de Samsung basée sur Android. Ces visuels montrent en détail le mécanisme de pliage, la disposition des écrans et la gestion des modules photo, confirmant que le constructeur est en phase avancée de développement.

Un design inédit et des choix techniques marquants

Le Galaxy G Fold embarque un système à deux charnières permettant un pliage en forme de « G ». Contrairement au Huawei Mate XT Ultimate Design, qui adopte un pliage en « Z » avec un volet extérieur exposé, le modèle de Samsung replie ses panneaux vers l’intérieur. Ce choix vise à protéger l’écran principal et à limiter les risques de rayures ou de casse, un point crucial pour la durabilité de l’appareil.

D’après les animations découvertes, l’appareil comporte trois volets. Le panneau gauche abrite les modules photo principaux. Le panneau central intègre l’écran de couverture et la caméra frontale alors que le panneau droit, dépourvu de capteurs, sert de support lors du pliage.

Samsung a même prévu des animations avertissant l’utilisateur du sens correct de repliage afin d’éviter d’endommager l’écran.

Sur le plan technique, les rumeurs évoquent la présence d’une puce haut de gamme similaire à celle des Galaxy S25, un capteur photo principal de 200 mégapixels et un écran intérieur de grande taille, offrant une expérience proche de celle d’une tablette compacte une fois l’appareil déplié.

Un tri-pliant Samsung bientôt disponible

Après la présentation des Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 il y a quelques jours, Samsung a confirmé par la voix de ses dirigeants qu’un smartphone à trois écrans serait lancé d’ici la fin de l’année. Selon Roh Tae-moon, responsable de la division « expérience des appareils », la marque travaille activement à la finalisation du produit, tout en perfectionnant son ergonomie et sa facilité d’utilisation. Le nom commercial définitif n’a pas encore été arrêté, mais la production de masse pourrait débuter dès septembre, pour une commercialisation au dernier trimestre 2025.

La stratégie de Samsung consisterait à jauger l’intérêt du public pour ce nouveau format : le lancement initial devrait être limité à certains marchés, notamment la Corée du Sud et la Chine.