Soldes d’été : 3 smartphones à ne surtout pas manquer pendant les soldes d'été

Les soldes d’été démarrent aujourd’hui et dureront deux semaines.

Quatre semaines pendant lesquelles marchands et constructeurs vont multiplier les promotions sur une multitude d’articles, dont, ce qui nous intéresse ici : les smartphones.

Voyons ensemble trois modèles particulièrement intéressants à surveiller chez les leaders du marché : Apple, Samsung et Xiaomi.

Le petit frère du smartphone le plus convoité au monde

Premier modèle de notre sélection : l’iPhone 16e. Il s’agit tout simplement de la version abordable de l’iPhone 16, dernier-né d’Apple. Ce smartphone est un véritable concentré de technologie, qui offre l’essentiel du savoir-faire de la marque américaine.

Pour une fois, il combine accessibilité et haut de gamme, à la manière des anciens modèles SE.

Choisir l’iPhone 16e, c’est miser sur un investissement durable, avec un smartphone qui bénéficiera de mises à jour pendant de nombreuses années.

Bonne nouvelle : il est déjà possible de le trouver à un prix plus abordable chez Rakuten. Mais pensez aussi à surveiller Amazon et Cdiscount, où les offres peuvent également être intéressantes.

Le modèle phare de 2025 : le meilleur smartphone au monde ?

Cité à plusieurs reprises comme la référence de l’année, le Galaxy S25 Ultra de Samsung est considéré par de nombreux experts comme le meilleur smartphone du moment, devant même l’iPhone 16 Pro Max.

Rien d’étonnant : le Galaxy S24 Ultra avait déjà été unanimement salué par la critique l’an dernier.

Notre avis : Le Galaxy S25 Ultra s’adresse à ceux qui recherchent une expérience mobile ultime. Mais attention : son prix reste élevé, ce qui rend les soldes d’autant plus intéressantes pour en profiter à un bon prix.

Comme l’iPhone 16e, il représente un véritable investissement sur le long terme.

Dans un contexte où les consommateurs conservent plus longtemps leurs appareils et privilégient la réparation, un smartphone haut de gamme avec un bon indice de réparabilité et des mises à jour de sécurité prolongées constitue une valeur sûre et un excellent amortissement sur plusieurs années.

Le milieu de gamme au rapport qualité-prix imbattable

Pour terminer notre sélection, cap sur Xiaomi avec le Redmi Note 14 Pro. Ce modèle est tout simplement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Il propose un grand écran Super AMOLED, un processeur performant, un excellent appareil photo, et surtout une autonomie très confortable.

Notre avis : Ce smartphone ultra polyvalent conviendra à tous les profils, en particulier à ceux qui souhaitent un appareil multimédia complet sans se ruiner idéal pour un utilisateur exigeant en 2025.

Nous recommandons ce modèle aussi bien à ceux qui utilisent leur smartphone pour le streaming (vidéo ou audio), la photographie, qu’à ceux dont l’usage principal reste l’ordinateur, mais qui veulent tout de même un téléphone fiable et performant.