Toute la gamme iPhone 14 à prix cassé chez ce marchand numéro 1 du reconditionné en France

Nous sommes aujourd’hui rendus à la gamme des iPhone 16. Se déclinant généralement en trois modèles, Apple propose chaque année une nouvelle version, amenant un nouveau numéro. Suivant cette logique, vous l’aurez compris, les iPhone 14 ont deux ans.

Ils sont donc plutôt récents, mais assez « vieux » pour que leur prix de vente ait bien chuté. Rappelons que les iPhone sortent aux alentours des 1000 €. En additionnant cela à un reconditionnement, le prix subit donc une baisse drastique.

Des modèles testés et retestés de nombreuses fois

C’est chez CertiDeal que nous avons trouvé une très bonne offre pour l'ensemble des trois modèles d’iPhone 14. Premièrement, les prix sont bas ; deuxièmement, la qualité est au rendez-vous. Le rapport qualité-prix que nous obtenons ici est un savant mélange entre reconditionnement et âge des appareils.

De plus, la qualité du reconditionnement proposé vient du fait qu'il est entièrement vérifié, validé et testé en France, et en interne, sans intermédiaire.

Ajoutons que les trois modèles qui nous intéressent aujourd’hui sont proposés en version « Dur à Cuire » : cela veut dire qu'ils peuvent présenter des imperfections physiques, mais qu’ils sont dans un état de marche impeccable.

Quels sont les prix des iPhone 14 disponibles ?

Les iPhone 14 sont disponibles aux prix suivants chez CertiDeal :