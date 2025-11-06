Affiché à 169,99 € sur Cdiscount, il combine un bel écran AMOLED, une grosse capacité de stockage et un appareil photo de 200 mégapixels ; des caractéristiques rarement vues à ce prix. Et, sans surprise, il figure déjà parmi les modèles les plus consultés sur le site de Xiaomi.

Avec ce modèle, Xiaomi confirme sa stratégie offensive sur le segment milieu de gamme. Après un lancement 5-en-1 de la série Redmi Note 14, le constructeur continue de brouiller les frontières entre les catégories de prix. À moins de 170 €, le Redmi Note 14 Pro affiche en effet des prestations que l’on attend habituellement d’un appareil deux fois plus cher.

Un écran AMOLED et une finition digne d’un modèle premium

Le Redmi Note 14 Pro 4G embarque un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces à 120 Hz, c'est beau, c'est fluide et le haut de gamme ne fait pas beaucoup mieux. Les couleurs sont vives, le contraste élevé, et la luminosité suffisante pour une utilisation extérieure confortable. Pour un smartphone à ce prix, c’est tout simplement exceptionnel.

La qualité de fabrication est également au rendez-vous. Malgré un châssis en plastique, le design est sobre et bien fini, avec un dos légèrement mat qui limite les traces de doigts. À l’œil, difficile de deviner qu’il s’agit d’un modèle vendu à moins de 200 €.

Un capteur photo 200 Mpx : ambitieux et efficace

Le capteur principal de 200 mégapixels est la grande surprise de ce modèle. Sans rivaliser avec les hauts de gamme de la marque, il produit des clichés détaillés et nets, surtout en pleine lumière. Le traitement d’image mis à jour améliore la gestion des contrastes et des couleurs.

Dans sa catégorie, il surpasse des concurrents comme le Galaxy A26, dont le capteur principal plafonne à 50 Mpx, et le Honor Magic 7 Lite, plus équilibré mais moins précis.

En revanche, sur les photos nocturnes, le Redmi Note 14 Pro reste plus limité, la stabilisation et la gestion du bruit ne sont pas au niveau des modèles premium (mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un appareil à moins de 170 € non plus).

Des performances solides et une autonomie longue durée

Équipé de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le smartphone tourne sous MIUI basé sur Android 14. Les applications s’ouvrent rapidement et la navigation est fluide. Même sans 5G, la connectivité 4G LTE reste largement suffisante pour la majorité des usages en 2025, surtout à ce prix.

Côté batterie, le Redmi Note 14 Pro affiche une endurance remarquable : sa batterie de 5500 mAh lui permet de tenir plus d’une journée et demie d’utilisation. Le Redmi Note 14 Pro offre ainsi un excellent équilibre entre performances et endurance.

✅ Points forts Écran AMOLED 120 Hz lumineux et fluide

Capteur photo 200 Mpx performant

8 Go de RAM / 256 Go de stockage

Très bonne autonomie (5500 mAh)

Finition soignée et prix imbattable ⚠️ Points faibles Pas de compatibilité 5G

Pas de chargeur inclus

Photos nocturnes en retrait

Pour découvrir les autres modèles de la marque, rendez-vous sur la page mobiles Xiaomi, où figurent les derniers modèles de la série Redmi et Poco. Une bonne manière d’explorer toutes les alternatives milieu de gamme de 2025.