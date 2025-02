Ces smartphones sont sur le podium de Les Mobiles

Les trois smartphones adoptent des designs bien différenciés, notamment en ce qui concerne l'organisation des capteurs photo à l’arrière. L'iPhone 16 conserve l'identité visuelle propre à la marque avec ses capteurs photo disposés en diagonale dans un carré situé en haut à gauche du dos de l’appareil. Samsung, de son côté, joue la carte du minimalisme avec le Galaxy S25 Ultra, dont les capteurs photo semblent directement posés sur la coque arrière, accompagnés d’une discrète bordure soulignant leur présence. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G opte pour une disposition centrée, avec ses capteurs inscrits dans un carré aux bords légèrement bombés, assurant une parfaite symétrie.

Concernant les formes, le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte des profils plats avec des coins subtilement arrondis, tandis que les iPhone 16 et Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G affichent des bords plus arrondis, rendant la prise en main potentiellement plus agréable.

En termes de dimensions, l'iPhone 16 est le plus compact tandis que le Galaxy S25 Ultra est le plus imposant. Le plus léger des trois est également l’iPhone 16 avec 170 grammes, alors que le Samsung Galaxy S25 Ultra est le plus lourd avec 218 grammes, notamment en raison de son châssis en titane et de la présence d’un stylet intégré.

Enfin, tous ces modèles sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Côté coloris, l'iPhone 16 est disponible en noir, blanc, rose, vert et bleu. Le Galaxy S25 Ultra offre un choix plus large avec des déclinaisons en noir, gris, argent, bleu et des coloris exclusifs (noir absolu, vert et or rose). Quant au Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, il se décline en noir, bleu et violet, avec un effet bicolore pour certaines versions.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

D’un point de vue performances, le Samsung Galaxy S25 Ultra se démarque grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée pour les appareils Samsung, couplé à 12 Go de RAM. Il est suivi par l’iPhone 16, équipé du processeur Apple A18, accompagné de 8 Go de RAM. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G se positionne en retrait avec son MediaTek Dimensity 7300-Ultra, décliné en versions 8 ou 12 Go de RAM.

Concernant le stockage, aucun des trois smartphones ne propose d’extension via micro SD. L’iPhone 16 offre des variantes de 128 Go, 256 Go et 512 Go, tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G vont plus loin avec des options allant jusqu’à 1 To pour le Samsung et 512 Go pour le Xiaomi.

Pour les écrans, le Galaxy S25 Ultra propose la plus grande diagonale avec 6,9 pouces, suivi par le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (6,67 pouces) et l’iPhone 16 (6,1 pouces). Tous disposent de dalles AMOLED avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Toutefois, la luminosité diffère : le Redmi Note 14 Pro 5G atteint un pic de 3000 cd/m², surpassant le Galaxy S25 Ultra (2600 cd/m²) et l’iPhone 16 (2000 cd/m²). À noter également que le Galaxy S25 Ultra bénéficie d’un traitement antireflet avancé, améliorant la visibilité en extérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est le mieux équipé en photographie avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi que de deux téléobjectifs (un de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un de 10 mégapixels avec zoom 3x). L’iPhone 16 mise sur un duo plus simple : 48 mégapixels stabilisé optiquement et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom 2x. Enfin, le Redmi Note 14 Pro 5G propose également un capteur principal de 200 mégapixels, mais accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels, plus limité en polyvalence.

En matière de connectivité, seul le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G dispose d’un émetteur infrarouge. Tous sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth, avec des versions 5.3 pour l’iPhone 16, 5.4 pour les deux autres. Le Galaxy S25 Ultra prend l’avantage en Wi-Fi avec le Wi-Fi 7, contre Wi-Fi 6E pour l’iPhone 16 et Wi-Fi 6 pour le Xiaomi. Aucun des trois modèles ne dispose de prise jack audio. Concernant le lecteur d’empreintes digitales, il est absent sur l’iPhone 16, tandis qu’il est sous l’écran pour les Galaxy S25 Ultra et Redmi Note 14 Pro 5G.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Avec sa batterie de 5110 mAh, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G offre théoriquement la plus grande autonomie, suivi de près par le Galaxy S25 Ultra (5000 mAh). L’iPhone 16, avec ses 3274 mAh, pourrait avoir une autonomie plus limitée selon les usages.

Concernant la recharge, le Galaxy S25 Ultra et le Redmi Note 14 Pro 5G supportent une charge rapide de 45 watts, tandis que l’iPhone 16 est limité à 30 watts. En revanche, l’iPhone 16 propose une charge sans fil de 25 watts, contre seulement 10 watts pour le Galaxy S25 Ultra et une absence totale sur le Redmi Note 14 Pro 5G. Enfin, seule la gamme Apple permet une charge inversée jusqu’à 7,5 watts, une fonctionnalité absente chez Xiaomi et Samsung.