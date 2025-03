Ils sont sortis, les nouveaux smartphones de Xiaomi sont-ils l'avenir de la photographie mobile ?

Les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra adoptent des designs radicalement opposés, notamment en ce qui concerne l’organisation de leurs modules photo. Le Xiaomi 15 Ultra intègre ses capteurs dans un imposant module circulaire positionné au centre du dos, dépassant légèrement du châssis. De son côté, le Xiaomi 15 adopte une approche plus classique avec un bloc photo carré situé dans l’angle supérieur gauche.

Les deux smartphones arborent un cadre en aluminium et des profils très plats, une caractéristique héritée du Xiaomi 14. Côté matériaux, le Xiaomi 15 Ultra se distingue par un dos texturé, tandis que le Xiaomi 15 propose un dos en verre. Concernant les coloris, le modèle Ultra est disponible en noir, blanc et Silver Chrome (bicolore), alors que le Xiaomi 15 se décline en noir, blanc, vert et Liquid Silver.

En termes de dimensions, le Xiaomi 15 Ultra est le plus grand et aussi le plus épais (9,3 mm, voire 9,48 mm en finition Silver Chrome, contre 8,1 mm ou 8,48 mm pour le Xiaomi 15 en version Liquid Silver). Il est également le plus lourd avec 226 grammes (229 grammes en Silver Chrome), contre seulement 191 ou 192 grammes pour le Xiaomi 15.

Enfin, les deux modèles bénéficient d’une certification IP68, leur assurant une protection contre l’eau et la poussière, un critère essentiel pour un smartphone premium.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les deux smartphones sont équipés du même processeur, le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, la puce mobile la plus avancée du moment. Cependant, le Xiaomi 15 Ultra se démarque avec 16 Go de RAM, contre 12 Go pour le Xiaomi 15. Pour le stockage, l’Ultra propose des versions allant jusqu’à 1 To en UFS 4.1, tandis que le Xiaomi 15 se limite à 512 Go en UFS 4.0. Aucun des deux ne permet d’extension via micro SD.

En termes de performances brutes, le Xiaomi 15 Ultra est donc le plus puissant grâce à sa mémoire vive plus généreuse et à son stockage plus rapide. Le Xiaomi 15 reste cependant un appareil performant, adapté aux usages les plus exigeants.

Côté affichage, le Xiaomi 15 Ultra se distingue avec un écran AMOLED de 6,73 pouces, incurvé sur les quatre côtés, offrant une définition de 1440 x 3200 pixels et un pic de luminosité impressionnant de 3200 cd/m². Le Xiaomi 15, lui, possède un écran AMOLED plat de 6,36 pouces, avec une définition inférieure de 1200 x 2670 pixels et une luminosité maximale de 320 cd/m². Les deux écrans affichent un taux de rafraîchissement de 120 Hz et sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision.

Le Xiaomi 15 Ultra propose donc une meilleure expérience visuelle, grâce à sa plus grande taille, sa définition plus élevée et son pic de luminosité nettement supérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi 15 Ultra mise sur un module photo particulièrement ambitieux. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur de 1 pouce et une ouverture variable (f/1.63 à f/2.6), un ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs : un de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,2x et un autre de 200 mégapixels stabilisé optiquement. À l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels est présent.

Le Xiaomi 15, quant à lui, propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec une ouverture variable (f/1.62 à f/2.2), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,2x. Il dispose également d’un capteur frontal de 32 mégapixels.

Grâce à son capteur principal plus grand et son téléobjectif de 200 mégapixels, le Xiaomi 15 Ultra est clairement le modèle le plus avancé pour la photographie, notamment pour les zooms et les prises de vue en basse lumière.

Concernant la connectivité, les deux smartphones sont compatibles avec la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 et le NFC. En revanche, aucun ne propose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran sur les deux modèles.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Xiaomi 15 Ultra embarque une batterie de 5410 mAh, légèrement plus grande que celle du Xiaomi 15 (5240 mAh). En théorie, cela lui permettrait une meilleure autonomie, bien que cela dépende aussi de l’optimisation logicielle et des usages.

Les deux modèles supportent une charge rapide filaire de 90 W, permettant une recharge complète en un temps réduit. Toutefois, la charge sans fil diffère : le Xiaomi 15 Ultra peut atteindre 80 W, contre 50 W pour le Xiaomi 15. Les deux smartphones proposent aussi une charge inversée de 10 W, pratique pour recharger des accessoires comme des écouteurs sans fil.

Conclusion : lequel choisir ?

Le Xiaomi 15 Ultra est sans conteste le modèle le plus avancé, avec un écran plus performant, une puissance accrue et un module photo plus ambitieux, notamment grâce à son capteur principal plus grand et son téléobjectif de 200 mégapixels. Il conviendra aux utilisateurs recherchant une expérience photographique optimale et un smartphone ultra-premium.

Le Xiaomi 15, de son côté, offre une alternative plus compacte et légère, tout en conservant des performances élevées et une très bonne qualité photo. Il sera plus adapté à ceux qui préfèrent un smartphone plus facile à manipuler au quotidien, sans compromis majeur sur les performances.