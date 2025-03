Le Google Pixel 9 Pro fait-il de l’ombre à cet appareil ayant les meilleures notes globales sur Dxomark ?

Le Honor Magic6 Pro et le Google Pixel 9 Pro adoptent des styles très différents. Le Honor Magic6 Pro mise sur un dos dominé par un large bloc circulaire qui regroupe ses capteurs photo. Il se distingue aussi par sa version verte en similicuir texturé, avec des bordures dorées inspirées de l’horlogerie. À l’inverse, le Pixel 9 Pro conserve l’identité visuelle propre aux smartphones de Google, avec une bande horizontale qui traverse son dos pour loger les modules photo, ainsi qu’un capteur de température à l’arrière, une caractéristique unique sur le marché. En termes de couleurs, le Magic6 Pro est disponible en noir (verre) et en vert (similicuir), tandis que le Pixel 9 Pro se décline en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique. Côté ergonomie, les deux modèles possèdent un profil incurvé, bien que celui du Magic6 Pro soit incurvé sur les quatre côtés, contre seulement les bords latéraux pour le Pixel 9 Pro.

En ce qui concerne les dimensions, le Magic6 Pro est légèrement plus compact (162,5 mm de hauteur contre 162,8 mm pour le Pixel 9 Pro) mais plus large (75,8 mm contre 76,6 mm). En revanche, c’est aussi le plus lourd (229 g contre 221 g pour le Pixel 9 Pro).

Les deux smartphones sont certifiés IP68, garantissant une protection contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Honor Magic6 Pro est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, une puce haut de gamme de Qualcomm qui offre d’excellentes performances, notamment en jeu et en traitement IA. Le Google Pixel 9 Pro, de son côté, embarque le Tensor G4, une puce conçue par Google, qui privilégie l’optimisation logicielle et l’intelligence artificielle plutôt que la puissance brute. En termes de mémoire, le Pixel 9 Pro propose 16 Go de RAM, contre 12 Go pour le Magic6 Pro. Pour le stockage, Google offre plusieurs configurations (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To), tandis que Honor se limite à 512 Go. Aucun des deux smartphones ne permet d’ajouter une carte microSD.

En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 du Magic6 Pro est plus performant que le Tensor G4, notamment dans les tâches gourmandes en puissance, comme le jeu ou l’édition vidéo.

Côté affichage, les deux smartphones disposent d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, le Pixel 9 Pro offre une définition très légèrement supérieure (1344 x 2992 pixels contre 1280 x 2800 pixels pour le Magic6 Pro). La luminosité maximale diffère également : le Magic6 Pro peut atteindre 5000 cd/m² en conditions spécifiques, contre 3000 cd/m² pour le Pixel 9 Pro.

Le Magic6 Pro se démarque avec une dalle incurvée sur les quatre côtés, tandis que l’écran du Pixel 9 Pro est incurvé uniquement sur les bords latéraux. Enfin, la technologie Ultra-Bounce Anti-Drop de Honor pourrait offrir une bien meilleure résistance aux chocs par rapport au Corning Gorilla Glass Victus 2 du Pixel 9 Pro.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les deux smartphones mettent en avant leurs capacités photographiques, mais avec des choix différents. Ainsi, le Honor Magic6 Pro se distingue par un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, qui sert aussi pour la macro. Il propose également un capteur téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x et stabilisation hybride (optique et numérique). Pour les selfies, il embarque un capteur de 50 mégapixels accompagné d’un capteur 3D ToF pour l’amélioration des portraits et la reconnaissance faciale avancée.

Le Google Pixel 9 Pro opte pour un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Son capteur selfie est un 42 mégapixels, inférieur en résolution à celui du Magic6 Pro, mais optimisé par le traitement logiciel de Google.

En termes de qualité photo, le Magic6 Pro dispose d’un téléobjectif plus défini, mais le Pixel 9 Pro bénéficie d’un meilleur zoom optique et d’un traitement IA performant.

Pour la connectivité, les deux modèles sont compatibles 5G, Wi-Fi 7, NFC et Bluetooth 5.3. Aucun ne dispose de prise jack. En revanche, le Magic6 Pro possède un émetteur infrarouge, qui permet de l’utiliser comme télécommande, contrairement au Pixel 9 Pro. Les deux appareils intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic6 Pro embarque une batterie de 5600 mAh, contre 5060 mAh pour le Pixel 9 Pro. Cette différence devrait permettre au Magic6 Pro d’offrir une autonomie légèrement supérieure, bien que cela dépende aussi de l’optimisation logicielle.

Concernant la recharge, le Magic6 Pro surpasse largement le Pixel 9 Pro avec une charge filaire de 80W contre seulement 30W pour le smartphone de Google. Il est aussi avantagé sur la charge sans fil, supportant 60W, contre 23W pour le Pixel 9 Pro. Enfin, les deux modèles proposent la charge inversée pour alimenter d’autres appareils sans fil.

Conclusion

Le Honor Magic6 Pro domine sur plusieurs aspects : des performances supérieures grâce au Snapdragon 8 Gen 3, un écran plus lumineux, une batterie plus grande et une charge plus rapide. Il se démarque aussi avec un téléobjectif de 180 mégapixels, un capteur selfie plus défini et une dalle incurvée sur les quatre côtés.

Le Google Pixel 9 Pro, de son côté, mise sur l’expérience logicielle et l’intelligence artificielle pour optimiser la photo et l’usage quotidien. Il dispose d’un traitement photo avancé, d’un zoom optique 5x, d’un écran avec une meilleure définition et d’un capteur de température unique.

Si vous cherchez le smartphone le plus puissant et autonome, le Magic6 Pro est un meilleur choix. Si vous privilégiez l’expérience utilisateur et la photographie assistée par IA, le Pixel 9 Pro reste une excellente alternative.