Les meilleurs smartphones pour la photo en 2025 : notre sélection à tous les prix

Les trois smartphones sélectionnés pour ce comparatif se distinguent non seulement par leurs fiches techniques, mais également par leur design, notamment en ce qui concerne l'organisation physique des capteurs photo.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra opte pour une approche minimaliste : ses capteurs sont disposés individuellement sur la coque arrière, dans un alignement vertical à gauche, soulignés par une bordure discrète qui met en valeur chaque objectif. Ce choix épuré est renforcé par un profil plat et des coins légèrement arrondis.

En face, le Google Pixel 9 Pro adopte un design signature propre à Google avec une bande horizontale au dos de l'appareil, qui regroupe l’ensemble des capteurs photo, traversant presque toute la largeur. Cette intégration massive crée une identité visuelle forte, bien que le dos en verre et les profils légèrement bombés donnent une impression de douceur. Quant à l’iPhone 16 Pro Max, il conserve l’agencement classique propre à Apple : trois capteurs principaux logés dans un carré en haut à gauche du dos, avec un nouveau bouton action multifonction pour piloter des fonctions liées à la photo. Son profil est également plat, et son cadre en titane renforce la solidité de l’ensemble.

Du côté des dimensions, l’iPhone 16 Pro Max est le plus grand. Le Samsung Galaxy S25 Ultra lui emboîte le pas avec une hauteur très proche mais affiche une épaisseur très légèrement inférieure. Le plus épais est le Google Pixel 9 Pro avec ses 8,5 mm, bien qu’il partage la même hauteur que le Galaxy. Concernant le poids, l’iPhone 16 Pro Max est le plus lourd, suivi du Pixel 9 Pro, tandis que le Galaxy S25 Ultra est le plus léger de cette sélection.

En ce qui concerne les coloris, l’iPhone est proposé en noir, sable, blanc et naturel ; le Galaxy S25 Ultra en noir, gris, argent, bleu, ainsi que des teintes exclusives en ligne telles que noir absolu, vert et or rose ; enfin, le Pixel 9 Pro se décline en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique. Tous ces appareils sont certifiés IP68, ce qui leur confère une excellente résistance à la poussière et à l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, chacun de ces smartphones embarque des composants haut de gamme, mais avec des approches très différentes. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un SoC spécialement optimisé pour les appareils de la marque. Il est associé à 12 Go de RAM et une capacité de stockage allant de 256 Go à 1 To, sans extension possible. Du côté de Google, le Pixel 9 Pro repose sur la puce Tensor G4, développée en interne. Il propose une RAM généreuse de 16 Go, couplée à des capacités de stockage similaires, jusqu’à 1 To également non extensible. L’iPhone 16 Pro Max, quant à lui, embarque la dernière puce Apple A18 Pro, avec 8 Go de RAM et des options de stockage allant également jusqu’à 1 To, mais comme ses concurrents, il ne propose pas d'emplacement pour carte microSD.

La puce A18 Pro est très puissante mais avec une RAM plus limitée que le Samsung avec son Soc Snapdragon 8 Elite for Galaxy du S25 Ultra qui offre une très grande puissance de calcul, grâce à une optimisation spécifique pour les tâches intensives et les usages photographiques avancés. Le Tensor G4 du Pixel 9 Pro, bien qu’orienté vers l’IA et l’imagerie computationnelle, se positionne légèrement derrière en performances brutes.

Concernant les écrans, les trois appareils utilisent des dalles AMOLED, mais avec des nuances. Le Galaxy S25 Ultra propose un écran de 6,9 pouces avec une définition de 1440 x 3120 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et surtout un pic de luminosité pouvant atteindre 2600 cd/m², accompagné d’un traitement antireflet parmi les plus efficaces du marché. L’iPhone 16 Pro Max offre aussi un écran de 6,9 pouces, avec une définition de 1320 x 2868 pixels, une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, et une luminosité maximale de 2000 cd/m². Son taux de rafraîchissement est aussi de 120 Hz. Enfin, le Pixel 9 Pro dispose d’un écran de 6,8 pouces, avec une définition légèrement supérieure à celle de l’iPhone, un taux de rafraîchissement équivalent, et une luminosité qui peut théoriquement atteindre 3000 cd/m² dans certaines conditions.

En matière de qualité d’affichage, le Samsung Galaxy S25 Ultra s’impose grâce à sa luminosité constante, sa résolution élevée et son traitement antireflet. Le Pixel 9 Pro suit de près grâce à une luminosité maximale impressionnante et une bonne restitution des couleurs. L’iPhone 16 Pro Max, bien que performant, reste un cran en dessous en raison d’une résolution légèrement inférieure et de l’absence d’un traitement antireflet aussi poussé.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Lorsque l'on s'intéresse aux configurations photographiques, les trois modèles en lice adoptent des approches résolument différentes. Le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, ce qui permet une excellente restitution des détails, notamment en bonne lumière. Il est complété par un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif avec zoom optique 5x de 50 mégapixels, et un second téléobjectif avec zoom optique 3x de 10 mégapixels. À l’avant, un capteur à selfie de 12 mégapixels est intégré.

De son côté, le Google Pixel 9 Pro repose sur un capteur principal de 50 mégapixels lui aussi stabilisé, un capteur ultra grand-angle et macro de 48 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif avec zoom optique 5x, également de 48 mégapixels. Son capteur selfie atteint un impressionnant 42 mégapixels, ce qui en fait l’un des plus détaillés du marché. Enfin, l’iPhone 16 Pro Max conserve une configuration à quatre modules : un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle également de 48 mégapixels, et deux téléobjectifs de 12 mégapixels chacun, offrant respectivement des zooms optiques 2x et 5x. Le capteur frontal est de 12 mégapixels.

Sur le terrain de la photographie, Le Pixel 9 Pro se distingue par ses capacités en macro et la qualité de son capteur frontal, particulièrement utile pour les amateurs d’autoportraits détaillés. Quant à l’iPhone 16 Pro Max, bien que très équilibré et performant dans toutes les conditions, il est légèrement moins ambitieux en termes de capteurs frontaux et de résolution globale. Le Samsung Galaxy S25 Ultra tire clairement son épingle du jeu grâce à sa résolution très élevée, sa polyvalence optique (deux téléobjectifs à différentes focales) et son traitement logiciel performant.

Du côté de la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G et supportent les normes Wi-Fi les plus récentes. Le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 9 Pro prennent en charge le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 Pro Max est limité au Wi-Fi 6E. Tous les modèles sont équipés de la technologie Bluetooth 5.3 ou supérieure (5.3 pour l’iPhone et le Pixel, 5.4 pour le Galaxy), ainsi que de la technologie NFC.

Aucun n’intègre de prise jack, ni d’émetteur infrarouge. Concernant la sécurité biométrique, le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 9 Pro disposent d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, offrant un déverrouillage rapide et pratique. L’iPhone 16 Pro Max, fidèle à la stratégie d’Apple, repose exclusivement sur Face ID et ne propose pas de capteur d’empreinte.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère de choix important, et là encore, les différences sont notables. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est équipé d’une batterie de 5000 mAh, contre 5060 mAh pour le Pixel 9 Pro. L’iPhone 16 Pro Max, quant à lui, embarque une batterie de 4422 mAh, ce qui le place en retrait en termes de capacité brute. En théorie, ce sont donc les modèles de Samsung et Google qui offriront la meilleure endurance, mais il faut rappeler que l’autonomie réelle dépend étroitement de l’optimisation logicielle et de l’usage quotidien.

Le Pixel 9 Pro, en particulier, a montré une grande efficacité énergétique dans les usages variés, grâce à une gestion intelligente des ressources par la puce Tensor G4. Le Galaxy S25 Ultra, de son côté, profite d’une excellente autonomie, même lors d’usages exigeants comme la photographie ou le streaming intensif. L’iPhone 16 Pro Max, bien qu’équipé d’une batterie légèrement plus petite, compense en partie par l’efficacité de sa puce A18 Pro et son système iOS bien optimisé.

En matière de recharge, le Galaxy S25 Ultra prend de l’avance avec une puissance de charge filaire de 45 watts, contre 30 watts pour le Pixel 9 Pro, et seulement 27 watts pour l’iPhone 16 Pro Max. Concernant la charge sans fil, le Pixel 9 Pro se démarque avec une puissance de 23 watts, suivi de l’iPhone avec une capacité non précisée mais habituellement autour de 15 watts, tandis que le Galaxy se limite ici à 10 watts.

Tous trois prennent en charge la charge inversée, pratique pour recharger des accessoires compatibles, comme des écouteurs sans fil. Seuls le Pixel et le Galaxy permettent donc une recharge sans fil à une puissance réellement concurrentielle.