Les meilleurs smartphones pour regarder des vidéos, séries et YouTube

Chacun de ces smartphones adopte une approche différente en matière de design et d’organisation des modules photo arrière. Le OnePlus 13 présente un châssis en aluminium avec un dos en verre pour les finitions noire ou blanche, tandis que la version bleue opte pour un revêtement en similicuir doux. Ses capteurs photo sont organisés dans un cercle logé dans le coin supérieur gauche. Ce cercle arbore un fond blanc pour les versions blanche et bleue, et noir sur la version noire. Les profils du smartphone sont plats. Il est disponible en noir, blanc ou bleu. Le modèle pèse entre 210 et 213 grammes selon la finition, ce qui en fait l’un des plus lourds de cette sélection.

À l’inverse, le Samsung Galaxy S25+ adopte une esthétique minimaliste : ses trois capteurs photo semblent simplement posés à l’arrière, dans un agencement vertical aligné, soulignés par une bordure subtile. Ce choix épuré s’accompagne d’un cadre en aluminium et de profils plats avec des coins légèrement arrondis. Disponible dans une vaste palette de coloris (bleu clair, bleu nuit, gris, vert d’eau, ainsi que noir absolu, corail et or rose sur le site officiel), le Galaxy S25+ affiche un poids contenu de 190 grammes pour une épaisseur réduite à 7,3 mm, ce qui en fait le plus fin et l’un des plus légers du comparatif.

Le Motorola Edge 60 Pro mise sur un dos en cuir végan certifié Pantone et un écran quadri-incurvé, conférant un aspect très fluide à l’ensemble. Les capteurs photo sont intégrés dans un îlot discret positionné à l’arrière, en haut à gauche. Avec ses 186 grammes, c’est le smartphone le plus léger de cette sélection. Il est proposé en trois coloris : bleu foncé, gris et mauve.

Du côté du Xiaomi 14T Pro, on retrouve une organisation symétrique et anguleuse des capteurs photo à l’arrière, insérés dans un carré situé dans le coin supérieur gauche du dos. Celui-ci est en verre et reprend la couleur principale de l'appareil : noir, graphite ou bleu. Ce modèle, aux profils plats et coins arrondis, pèse 209 grammes.

Enfin, le Honor Magic7 Pro se distingue par un dos en verre orné d’un large cercle centré abritant les capteurs photo. Ce module circulaire, visuellement harmonieux, est entouré d’un cerclage doux au regard. Disponible en noir ou argent, ce smartphone est le plus lourd du comparatif avec ses 223 grammes.

Sur la question de l’étanchéité, plusieurs modèles se démarquent. Les Galaxy S25+, Xiaomi 14T Pro, Motorola Edge 60 Pro et Honor Magic7 Pro sont certifiés IP68, garantissant une résistance poussée à l’eau et à la poussière. Le Motorola ajoute même une certification IP69 et MIL-STD-810H, plus rare sur le marché civil. Le OnePlus 13, de son côté, ne bénéficie que d’une certification IP65, légèrement inférieure en matière de protection contre l’immersion.

En termes de dimensions, le plus compact est le Xiaomi 14T Pro (160,4 mm de haut), tandis que le plus grand est le OnePlus 13 (162,9 mm). Le plus fin est le Galaxy S25+ (7,3 mm) et le plus épais, en finition bleue, est le OnePlus 13 (8,9 mm).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous leur capot, ces cinq smartphones embarquent des processeurs parmi les plus performants du moment. Le OnePlus 13 et le Honor Magic7 Pro partagent le même processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, gravé en 4 nm, qui offre des performances de tout premier ordre, notamment en matière de traitement vidéo, de jeu et de gestion multitâche. Le Samsung Galaxy S25+ bénéficie quant à lui d’une version légèrement optimisée de cette puce : le Snapdragon 8 Elite For Galaxy, spécifiquement calibré par Qualcomm pour les appareils de la marque coréenne. Ces trois modèles disposent de 12 Go de RAM, avec jusqu’à 16 Go pour le OnePlus selon les configurations. Aucune de ces options ne permet d’ajouter une carte microSD.

Le Xiaomi 14T Pro embarque pour sa part un processeur MediaTek Dimensity 9300+, également très performant, accompagné de 12 Go de RAM et jusqu’à 12 Go supplémentaires en RAM virtuelle. Le Motorola Edge 60 Pro repose quant à lui sur un MediaTek Dimensity 8350 Ultra, un cran en dessous en puissance pure, mais toujours compétent pour un usage multimédia intensif. Il dispose lui aussi de 12 Go de RAM LPDDR5X.

En matière de stockage, tous les modèles proposent au minimum 256 Go, avec jusqu’à 1 To pour le Xiaomi 14T Pro. Aucun ne permet d’extension via carte microSD. En termes de hiérarchie de puissance, le classement s’établit ainsi : en tête, le OnePlus 13 et le Honor Magic7 Pro, suivis de très près par le Galaxy S25+. Ensuite vient le Xiaomi 14T Pro grâce à son SoC puissant et récent, puis enfin le Motorola Edge 60 Pro, légèrement en retrait.

Côté affichage, tous les modèles utilisent des technologies AMOLED ou pOLED, avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Le OnePlus 13 se distingue avec un écran AMOLED de 6,82 pouces, affichant une définition de 1440x3168 pixels et un pic de luminosité de 4500 cd/m² dans certaines conditions, ce qui le rend particulièrement adapté au visionnage de contenus en extérieur.

Le Honor Magic7 Pro propose un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un pic de luminosité allant jusqu’à 5000 cd/m², ce qui le positionne également parmi les meilleurs dans cette catégorie. Il est suivi de près par le Galaxy S25+, dont l’écran de 6,7 pouces atteint 2600 cd/m², et le Xiaomi 14T Pro (6,67 pouces) dont les pics lumineux montent à 4000 cd/m². Le Motorola Edge 60 Pro, avec un écran pOLED incurvé de 6,67 pouces et une luminosité de 4500 cd/m², complète la sélection.

Concernant la qualité d’affichage, la hiérarchie est dominée par le Honor Magic7 Pro et le OnePlus 13, avec leur haute définition, leur prise en charge du Dolby Vision et leur luminosité exceptionnelle. Viennent ensuite le Xiaomi 14T Pro et le Galaxy S25+, qui offrent également des performances très solides. Le Motorola Edge 60 Pro, malgré son bel écran incurvé et une bonne luminosité, reste légèrement en retrait à cause de sa définition un peu inférieure.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, les cinq smartphones offrent des configurations polyvalentes avec des capteurs principaux stabilisés optiquement. Le Honor Magic7 Pro se démarque très nettement avec un module photo comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec fonction macro, et un téléobjectif de 200 mégapixels avec zoom optique 3x. Il s’accompagne d’un double capteur selfie de 50 mégapixels et un capteur 3D ToF, ce qui en fait le plus complet pour la photo.

Le OnePlus 13 propose lui aussi un trio homogène avec trois capteurs de 50 mégapixels : principal, ultra grand-angle et téléobjectif (zoom optique 3x), avec stabilisation optique sur tous. Son capteur selfie est de 32 mégapixels. Le Xiaomi 14T Pro s’appuie sur l’expertise de Leica pour optimiser ses photos et offre une configuration équilibrée : capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels, téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2,6x, et selfie de 32 mégapixels.

Le Galaxy S25+ utilise un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique 3x), avec un capteur selfie de 12 mégapixels. Enfin, le Motorola Edge 60 Pro offre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Son capteur selfie de 50 mégapixels se distingue également.

En termes de hiérarchie, pour la qualité photo, le classement débute avec le Honor Magic7 Pro, suivi de près par le OnePlus 13. Ensuite viennent le Xiaomi 14T Pro et le Motorola Edge 60 Pro (notamment pour ses selfies). Le Galaxy S25+ ferme la marche avec une configuration correcte mais légèrement en retrait.

Pour la connectivité, tous les modèles prennent en charge la 5G, le NFC, le Bluetooth 5.4 (sauf le Motorola à 5.3), et disposent de haut-parleurs stéréo. Le Wi-Fi est de dernière génération sur la plupart : Wi-Fi 7 pour le OnePlus 13, le Galaxy S25+, et le Honor Magic7 Pro ; Wi-Fi 6E pour le Xiaomi 14T Pro ; et Wi-Fi 6 pour le Motorola.

Tous ces modèles n’ont pas de prise audio jack. L’émetteur infrarouge est présent sur le OnePlus 13, le Xiaomi 14T Pro et le Honor Magic7 Pro, utile pour une utilisation comme télécommande. Le lecteur d’empreintes digitales est systématiquement situé sous l’écran, une solution pratique et moderne.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie des smartphones dépend de nombreux facteurs, mais la capacité de batterie reste un bon indicateur. Le OnePlus 13 et le Motorola Edge 60 Pro embarquent chacun une imposante batterie de 6000 mAh, laissant entrevoir une excellente autonomie, surtout pour le visionnage prolongé de vidéos. Le Honor Magic7 Pro, avec 5270 mAh, se place également dans le haut du panier. Le Xiaomi 14T Pro offre une batterie de 5000 mAh et le Galaxy S25+, avec ses 4900 mAh, est légèrement en retrait sur ce critère.

En matière de recharge, le Xiaomi 14T Pro se distingue nettement avec une puissance de charge de 120 W, promettant un rechargement quasi instantané. Le OnePlus 13 et le Honor Magic7 Pro suivent avec une recharge filaire de 100 W. Le Motorola Edge 60 Pro propose 90 W, tandis que le Galaxy S25+ se limite à 45 W.

Concernant la recharge sans fil, le Honor Magic7 Pro prend ici l’avantage avec une puissance de 80 W. Il est suivi par le OnePlus 13 et le Xiaomi 14T Pro (50 W chacun), puis le Motorola Edge 60 Pro (15 W). Le Galaxy S25+ ne propose que 10 W. Enfin, pour la charge inversée, elle est absente sur le Xiaomi, mais disponible sur tous les autres modèles.

Globalement, pour l'autonomie et la polyvalence de recharge, le OnePlus 13 et le Honor Magic7 Pro prennent les devants, suivis du Motorola Edge 60 Pro, puis du Xiaomi 14T Pro. Le Galaxy S25+, bien que performant, reste plus limité sur ces aspects.