Pliables : les 3 Samsung à guetter en promo pendant les soldes

D’un point de vue esthétique et ergonomique, les trois smartphones pliables Samsung comparés ici adoptent des philosophies distinctes, bien qu’ils reposent sur une base technologique commune. Le Galaxy Z Flip7 et le Galaxy Z Flip7 FE misent tous deux sur un format à clapet, conçu pour être compact une fois replié et facilement transportable dans une poche.

À l’arrière, chacun intègre deux capteurs photo disposés horizontalement à proximité de l’écran externe, intégrés de manière discrète dans le châssis. Les profils sont globalement plats sur les tranches, avec des angles légèrement arrondis afin d’améliorer la prise en main, tandis que la charnière centrale reste peu visible une fois l’appareil fermé.

Le Galaxy Z Fold7, pour sa part, adopte un format de type « livre », avec trois capteurs photo alignés verticalement à l’arrière dans un module distinct.

En termes de dimensions, le Fold7 est logiquement le plus grand et également le plus lourd, tandis que le Flip7 FE se révèle être le plus léger et le plus compact de la sélection. Le Flip7 se situe entre les deux.

Par ailleurs, sachez que Samsung décline ces modèles dans plusieurs coloris, allant de teintes sobres comme le noir et le gris à des couleurs plus vives selon les versions. Enfin, les trois appareils bénéficient d’une certification IP48, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un élément désormais incontournable pour un usage quotidien plus serein.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, Samsung segmente clairement sa gamme afin de répondre à différents besoins que chacun appréciera. Le Galaxy Z Fold7 s’appuie sur un processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nanomètres, associé à des configurations de mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et à des capacités de stockage interne allant jusqu’à 1 To. Cette combinaison le destine à des usages intensifs, qu’il s’agisse de multitâche avancé, de productivité ou de divertissement exigeant.

Le Galaxy Z Flip7 utilise pour sa part un processeur Exynos 2500, également gravé en 3 nanomètres, accompagné de 12 Go de mémoire vive et de 256 ou 512 Go de stockage interne, ce qui lui assure une grande fluidité au quotidien.

Le Galaxy Z Flip7 FE se contente d’un Exynos 2400 gravé en 4 nanomètres, avec 8 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go, une configuration plus modeste mais cohérente avec son positionnement tarifaire.

Attention, aucun de ces modèles ne propose d’extension par carte microSD. En termes de hiérarchie des performances, le Fold7 s’impose comme le plus puissant, suivi du Flip7, puis du Flip7 FE.

Concernant l’affichage, le Fold7 dispose d’un grand écran interne Dynamic AMOLED 2X d’environ 8 pouces, complété par un écran externe de plus de 6 pouces. Les Flip7 et Flip7 FE proposent un écran principal pliable de 6,9 et 6,7 pouces respectivement, avec un taux de rafraîchissement élevé. En matière de qualité globale et de surface d’affichage, le Fold7 domine, devant le Flip7, puis le Flip7 FE.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un autre axe de différenciation majeur entre ces smartphones pliables. Le Galaxy Z Fold7 se montre clairement le plus complet avec un module photo arrière composé d’un capteur principal de 200 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels, offrant une polyvalence appréciable pour les prises de vue à distance comme pour les scènes larges. Il dispose également de capteurs frontaux adaptés aussi bien à l’écran externe qu’à l’écran interne.

Le Galaxy Z Flip7 adopte une configuration plus simple mais équilibrée, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels à l’arrière, complétés par une caméra frontale de 10 mégapixels. Le Galaxy Z Flip7 FE reprend une architecture similaire, ce qui le place à un niveau comparable pour la photographie classique, tout en restant en retrait face au Fold7 sur les usages avancés.

En termes de classement, le Fold7 permet de produire les clichés les plus détaillés et polyvalents, suivi du Flip7, puis du Flip7 FE.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G, le Wi-Fi de dernière génération, le Bluetooth et le NFC. Aucun ne dispose de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton de mise en veille sur certains modèles, offrant un déverrouillage rapide et fiable.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie reste un critère déterminant pour ce type de smartphones, dont les écrans pliables peuvent être énergivores. Le Galaxy Z Fold7 embarque une batterie d’environ 4400 mAh, une capacité cohérente avec la taille de son écran et ses ambitions multitâches, susceptible d’offrir l’endurance la plus élevée de la sélection, même si celle-ci varie fortement selon les usages. Le Galaxy Z Flip7 dispose d’une batterie d’environ 4300 mAh, ce qui lui permet d’assurer une journée complète dans un cadre d’utilisation standard. Le Galaxy Z Flip7 FE, avec une batterie d’environ 4000 mAh, se montre légèrement moins endurant, sans pour autant devenir contraignant pour un usage modéré.

En matière de recharge, les trois modèles prennent en charge la recharge filaire rapide jusqu’à 25 watts, ainsi que la recharge sans fil et la recharge inversée, permettant d’alimenter des accessoires compatibles. Dans l’ensemble, le Fold7 apparaît comme le plus endurant sur le papier, suivi du Flip7, puis du Flip7 FE, même si l’expérience réelle dépendra étroitement des habitudes de chaque utilisateur.

