Quel Samsung Galaxy acheter en 2022 : Galaxy A53, Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Flip3 ou Galaxy Z Fold3 ?

Cette année, Samsung propose des smartphones qui proposent des fiches techniques intéressantes mais également des mobiles pliants. Mais entre le Galaxy A53, le Galaxy S21 FE 5G, le Galaxy S22, le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à choisir.

Comme évoqué en introduction, Samsung est l’un des rares (pour le moment) à proposer des téléphones mobiles classiques mais également des smartphones pliants. Le Galaxy Z Fold3 se déplie comme un livre pour offrir un très large écran tandis que le Galaxy Z Flip3 s’ouvre avec une charnière horizontale, comme le Motorola Razr, à clapet. Il présente l’avantage d’avoir un format extrêmement compact puisqu’il mesure seulement 87,3x73,6 mm une fois pliée pour une épaisseur de seulement 7,2 mm lorsqu’il est ouvert. C’est le Galaxy Z Fold3 le plus encombrant mais il ne faut pas perdre de vue qu’il propose le plus grand écran une fois ouvert : 7,6 pouces en diagonale. Comme le Galaxy Z Flip3, il dispose d’une charnière qui lui permet de s’ouvrir sous tous les angles offrant ainsi différentes positions selon les usages.

Les trois autres mobiles sont d’un format classique. C’est le Galaxy S22 qui est le moins lourd avec 168 grammes sur la balance contre 177 grammes pour le Galaxy S21 FE 5G et 189 grammes pour le Galaxy A53 5G. Le Galaxy Z Fold3 fait 271 grammes en poche alors que le Galaxy Z Flip3 accuse un poids de 185 grammes.

Des écrans particulièrement remarquables

Nous l’avons évoqué un peu plus haut, les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 sont originaux et possèdent deux écrans. Le Galaxy Z Flip3 propose ainsi un petit écran externe de 1,9 pouce qui sert surtout pour voir les notifications mais malheureusement pas beaucoup plus d’interactions car pour le reste, il faut ouvrir le mobile. C’est alors qu’on profite d’un écran AMOLED flexible de 6,7 pouces ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi la fréquence proposée par, cette fois, les deux écrans du Galaxy Z Fold3, l’un externe et l’autre, pliant, interne. Le premier mesure 6,2 pouces sur une dalle AMOLED alors que le deuxième propose une diagonale de 7,6 pouces.

Le Galaxy A53 5G profite d’un large écran aussi puisqu’il fait 6,5 pouces sur une dalle AMOLED à 120 Hz. Les écrans des Galaxy S22 et Galaxy S21 FE 5G sont aussi AMOLED à 120 Hz et compatibles HDR10+ pour profiter de très belles images lors du visionnage de films ou de séries sur certaines plateformes de streaming. Tous sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 sauf pour le Galaxy A53 5G qui est limité à du Wi-Fi 5, moins performant. Les Galaxy A53 5G, Galaxy S22 et Galaxy S21 FE 5G proposent un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors qu’il est installé sur le profil des Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. Tous sont certifiés étanches pouvant résister à une immersion totale sous l’eau douce. Le Galaxy Z Fold3 a ceci d’original qu’il supporte un stylet, le S Pen Fold Edition pour prendre des notes ou dessiner sur son écran tactile.

Lequel offre les meilleures performances et propose les plus belles photos

En termes de puissance, si vous cherchez le mobile ultime chez Samsung dans notre comparatif, regardez du côté du Galaxy S22 embarquant la puce Samsung Exynos 2200 avec 8 Go de mémoire vive. Il est suivi par les Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 qui sont équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 6 ou 8 Go pour le premier, 12 Go pour le second et 8 Go de RAM pour le troisième.

Pour fonctionner, c’est le Galaxy A53 5G qui dispose de la plus grosse batterie ayant une capacité de 5000 mAh suivi par le Galaxy S21 FE 5G avec 4500 mAh puis le Galaxy Z Fold3 avec 4400 mAh puis le Galaxy S22 avec 3700 mAh et pour finir le Galaxy Z Flip3 avec 3300 mAh. Tous peuvent supporter la charge à 25 watts mais pas au-delà. Par contre, seul le Galaxy A53 5G ne peut pas se charger sans fil, les autres permettant cette liberté.

Enfin, pour la partie photo, c’est le Galaxy S22 qui est le mieux équipé avec une configuration de 50+12+10 mégapixels avec un zoom optique 3x. Ensuite, le Galaxy A53 5G profite de quatre capteurs 64+12+5+5 mégapixels tandis que le Galaxy Z Fold3 embarque trois capteurs de 12 mégapixels au dos et un capteur sous l’écran pour se prendre en selfie de 4 mégapixels ainsi qu’un cinquième objectif de 10 mégapixels. Le Galaxy S21 FE 5G est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un troisième objectif de 8 mégapixels alors que le Galaxy Z Flip3 se contente de deux capteurs de 12 mégapixels. Il y a un capteur de 32 mégapixels pour les selfies sur les Galaxy S21 FE 5G et Galaxy A53 5G.