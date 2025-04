Quel smartphone choisir en 2025 ? Nos recommandations selon votre budget

Les smartphones sélectionnés affichent chacun une personnalité visuelle propre, tant par le traitement de leur dos que par l’intégration des capteurs photo. Le Google Pixel 9 se distingue par sa bande horizontale à l’arrière, occupant quasiment toute la largeur de l’appareil, et intégrant deux capteurs dans un style singulier et reconnaissable. Ce choix esthétique offre une rupture nette avec les blocs photo plus classiques. Le Pixel 9 présente un design aux profils arrondis et se décline en coloris porcelaine, noir, rose et vert amande.

En face, le Samsung Galaxy S25 Ultra opte pour un minimalisme assumé : les capteurs photo sont disposés individuellement à l’arrière, parfaitement alignés et visuellement intégrés dans une symétrie épurée. Il adopte des profils plats avec des coins légèrement arrondis, et se distingue par un cadre en titane et une finition haut de gamme. Il est disponible en noir, gris, argent, bleu, ainsi que dans des éditions spéciales (noir absolu, vert, or rose) sur le site officiel.

Le Samsung Galaxy A36, quant à lui, reste fidèle à une disposition simple mais efficace. Trois capteurs verticaux légèrement espacés à l’arrière s’intègrent dans un dos en verre. Le cadre est en plastique, ce qui trahit davantage son positionnement milieu de gamme. Il est proposé en noir, lime, lavande et blanc, avec des profils plats.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G affiche une autre approche : ses quatre capteurs sont disposés au centre du dos dans un carré légèrement bombé, formant un ensemble symétrique et centré. Le design est travaillé avec des finitions bicolores sur les modèles vert et violet, tandis que la version noire opte pour l’uniformité. Ses profils sont arrondis, renforçant la sensation de confort en main.

En termes de gabarit, le Pixel 9 est le plus compact (152,8 mm de hauteur) et le plus léger (198 grammes). À l’inverse, le Galaxy S25 Ultra est le plus grand (162,8 mm) et aussi le plus lourd (218 grammes), ce qui reflète son orientation premium. Notons également que le Redmi Note 14 Pro 5G, bien que légèrement plus court que le Galaxy, propose un écran plus large et reste relativement léger avec ses 190 grammes.

Côté robustesse, tous les modèles sont certifiés pour une certaine résistance à l’eau et à la poussière. Les Pixel 9, S25 Ultra et Redmi Note 14 Pro 5G affichent une certification IP68, garantissant une immersion prolongée. Le Galaxy A36, lui, se contente d’une certification IP67, un cran en dessous, mais néanmoins rassurante. Ainsi, en matière de design, chacun se démarque à sa façon selon qu’on privilégie la compacité, l’élégance, ou la singularité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Concernant la puissance de calcul, les différences sont notables entre les cinq modèles analysés. Le Samsung Galaxy S25 Ultra se positionne comme le plus performant, grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, une version optimisée du Snapdragon 8 Gen 3. Il est couplé à 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, non extensible, mais suffisant pour la grande majorité des usages, y compris professionnels et multimédias avancés.

Le Google Pixel 9 suit avec son Tensor G4, un processeur propriétaire orienté intelligence artificielle et efficacité logicielle. Il intègre lui aussi 12 Go de RAM et propose 128 ou 256 Go de stockage, sans extension possible via microSD.

Le Redmi Note 14 Pro 5G, malgré son prix plus accessible, affiche de solides performances grâce à son MediaTek Dimensity 7300-Ultra, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et un stockage pouvant aller jusqu’à 512 Go. Là encore, aucune possibilité d’extension n’est offerte.

Le Galaxy A36 est doté d’un Snapdragon 6 Gen 3, un processeur milieu de gamme accompagné de 8 Go de RAM. Bien qu’il soit correct pour la majorité des tâches quotidiennes, il reste en retrait face aux autres modèles de cette sélection.

En termes de hiérarchie de puissance, le S25 Ultra arrive en tête, suivi du Pixel 9, puis du Redmi Note 14 Pro 5G. Le Galaxy A36, logiquement compte tenu de sa gamme de prix, ferme la marche. Aucun des smartphones ne permet l’ajout d’une carte microSD, ce qui souligne une tendance générale à la fermeture de l’écosystème de stockage.

Pour l’écran, les différences sont également significatives. Le Galaxy S25 Ultra dispose d’un écran AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 1440x3120 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un pic de luminosité impressionnant de 2600 cd/m² et un traitement antireflet avancé. L’écran est plat et protégé par le verre Gorilla Glass Victus Armor 2.

Le Redmi Note 14 Pro 5G propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité remarquable de 3000 cd/m², le plus élevé du comparatif. Il supporte HDR10 et Dolby Vision, ce qui en fait une option de choix pour les amateurs de contenus multimédias.

Le Galaxy A36 dispose quant à lui d’un écran Super AMOLED de 6,64 pouces, avec une définition de 1080 x 2340 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1200 cd/m². L’écran reste plat et offre une protection Gorilla Glass Victus+.

Enfin, le Pixel 9 embarque un écran AMOLED de 6,2 pouces, avec une définition de 1080x2424 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité allant jusqu’à 2700 cd/m² dans certaines conditions. Il est compatible HDR10+.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photographiques des smartphones sont un critère de choix déterminant en 2025. Le Samsung Galaxy S25 Ultra se distingue clairement par une configuration à quatre capteurs dorsaux : un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, et un second téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Cette polyvalence lui permet de s’adapter à presque toutes les situations, de la photo de paysage à la capture de sujets éloignés. Le capteur frontal de 12 mégapixels offre également des clichés nets et détaillés.

En comparaison, le Pixel 9 propose une configuration à deux capteurs : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 48 mégapixels, qui permet aussi les prises de vue en mode macro. L’ensemble est complété par une caméra frontale de 10,5 mégapixels. Bien qu’il n’intègre pas de téléobjectif, la qualité de traitement logiciel propre à Google compense largement, notamment en conditions de faible luminosité.

Le Redmi Note 14 Pro 5G dispose également d’un capteur principal de 200 mégapixels, comme le Galaxy S25 Ultra, mais accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Il ne propose pas de téléobjectif, ce qui limite sa polyvalence, mais ses clichés sont riches en détails lorsque les conditions lumineuses sont optimales. La caméra frontale de 20 mégapixels est l’une des plus définies de cette sélection.

Le Galaxy A36, plus abordable, offre un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 mégapixels (champ de vision de 123 degrés) et un objectif macro de 5 mégapixels. Sa caméra frontale est de 12 mégapixels. Cette configuration permet de bonnes performances pour un usage courant, mais reste en retrait pour les usages plus exigeants.

En résumé, le Galaxy S25 Ultra domine largement sur le plan photographique par la diversité et la qualité de ses modules. Il est suivi par le Pixel 9, qui compense l'absence de téléobjectif par une excellente optimisation logicielle. Le Redmi Note 14 Pro 5G propose des clichés très détaillés mais manque de polyvalence, tandis que le Galaxy A36 reste compétent dans sa gamme de prix.

Côté connectivité, tous les modèles testés sont compatibles avec la 5G. Le Pixel 9 et le Galaxy S25 Ultra prennent en charge le Wi-Fi 7, tout comme le Galaxy A36. Le Redmi Note 14 Pro 5G, quant à lui, est limité au Wi-Fi 6. Le Bluetooth est en version 5.4 pour les Galaxy S25 Ultra et le Redmi Note 14 Pro, en 5.3 pour le Pixel 9 et le Galaxy A36.

Aucun des smartphones ne propose de prise jack audio, ce qui est désormais une tendance générale. En revanche, seul le Redmi Note 14 Pro 5G propose un émetteur infrarouge, une fonction encore appréciée pour contrôler des appareils électroniques. Concernant la biométrie, tous les modèles disposent d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, ce qui est pratique et fluide pour le déverrouillage.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie et la vitesse de recharge sont devenues des critères décisifs dans le choix d’un smartphone, d’autant plus que les usages intensifs (vidéo, jeux, navigation, intelligence artificielle) pèsent sur la consommation énergétique. Sur ce plan, les différences entre les modèles comparés sont notables.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh, associée à une charge filaire rapide de 45 watts. Il est compatible avec la charge sans fil à 10 watts, ainsi qu’avec la charge inversée. Ce modèle offre une autonomie généralement solide, capable de tenir une journée complète même en usage intensif, grâce notamment à l’optimisation de son processeur Snapdragon Elite.

Le Google Pixel 9 est équipé d’une batterie de 4700 mAh, légèrement inférieure. Il se recharge via un chargeur 30 watts, et prend en charge la charge sans fil rapide jusqu’à 23 watts, un niveau supérieur à celui du Galaxy S25 Ultra. Il propose également la charge inversée. Son autonomie est correcte, bien que parfois plus limitée en usage exigeant, du fait de l’optimisation particulière de la puce Tensor G4.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est celui qui dispose de la plus grande batterie, avec 5110 mAh. Il est compatible avec une charge filaire de 45 watts, mais n’intègre pas de recharge sans fil ni inversée. Grâce à une optimisation efficace, il pourrait offrir la meilleure autonomie en usage classique parmi les modèles comparés, bien que cela dépende fortement du profil d’utilisation.

Le Samsung Galaxy A36, pour sa part, propose lui aussi une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide à 45 watts, sans compatibilité avec la recharge sans fil. Il est donc assez similaire au Redmi Note 14 Pro 5G sur ce point, mais son autonomie peut être légèrement inférieure du fait d’un processeur un peu moins efficace en gestion énergétique.

Conclusion

En 2025, le choix d’un smartphone dépend plus que jamais de vos priorités et de votre budget. Si vous recherchez le modèle le plus complet, avec la meilleure polyvalence en photo, un écran haut de gamme et un suivi logiciel prolongé, le Samsung Galaxy S25 Ultra est la référence actuelle, à condition d’accepter son gabarit imposant.

Le Pixel 9 séduira quant à lui ceux qui privilégient la compacité, un design original et des performances équilibrées, notamment pour la photo et la charge sans fil. Le Redmi Note 14 Pro 5G représente une excellente option pour les utilisateurs à la recherche d’une forte autonomie, d’un écran lumineux et d’une bonne expérience multimédia à prix contenu.

Enfin, le Galaxy A36, bien qu’un cran en dessous sur plusieurs aspects, reste une solution très pertinente dans le milieu de gamme, grâce à un bel écran AMOLED, une connectivité complète et une autonomie convaincante.

Quel que soit votre choix, chacun de ces modèles propose une expérience solide et cohérente dans sa catégorie en 2025.