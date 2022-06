Soldes d'été : les iPhone 13, iPhone 12 et iPhone 11 sont à prix cassé

Si vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone iPhone 11, iPhone 12 ou iPhone 13, c’est le moment. Mais entre ces trois modèles d’Apple, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

Le design de l’iPhone 11 tranche assez avec celui des iPhone 12 et iPhone 13 qui se ressemblent beaucoup. Ils sont déclinés en différents coloris. Des trois, c’est l’iPhone 12 qui est le plus léger avec 162 grammes sur la balance contre 174 grammes pour l’iPhone 13 et 194 grammes pour l’iPhone 11. C’est aussi l’iPhone 12 qui est le plus fin avec 7,4 mm d’épaisseur contre 7,65 mm pour l’iPhone 13 alors que l’iPhone 11 propose un profil de 8,3 mm. Les iPhone 12 et iPhone 13 ont exactement les mêmes dimensions, plus compactes que celles de l’iPhone 11 qui est donc plus gros. Les iPhone 13 et iPhone 12 sont compatibles avec les réseaux 5G ce qui n’est pas le cas de l’iPhone 11 limité à la 4G. Ils proposent tous du Wi-Fi 6 ainsi que du NFC pour le paiement sans contact.

Deux écrans AMOLED contre un LCD et une large connectivité

Les écrans des iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 mesurent tous 6,1 pouces en diagonale mais ceux des deux derniers profitent d’une dalle AMOLED bien plus qualitative que celle en LCD installée sur l’iPhone 11. En outre, leur définition est supérieure 1170x2532 pixels contre 828x1792 pixels ce qui permet d’avoir une meilleure lisibilité. Ils sont tous rafraîchit à 60 Hz. Les écrans des iPhone 12 et iPhone 13 sont compatibles avec les formats HDR10 et Dolby Vision. Aucun mobile n’a de prise audio jack et ils supportent une seule carte SIM avec possibilité d’avoir de l’eSIM intégré. L’iPhone 11 propose le système de déverrouillage TouchID. Ils sont tous les trois certifiés IP68 donc parfaitement résistants aux immersions sous l’eau et à la poussière.

Les iPhone 11 et iPhone 12 disposent de la même configuration de capteurs photo soit deux modules de 12 mégapixels au dos et un capteur de 12 mégapixels aussi à l’avant. L’iPhone 13 se distingue par deux modules de 12 mégapixels mais dont un est stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Le traitement d’images s’améliore avec le temps et l’iPhone 13 propose de plus belles photos que ces deux prédécesseurs même si l’iPhone 12 est très proche. Le plus récent des mobiles Apple a obtenu un score de 130 selon le classement de DxOMark, tandis que les deux autres ont eu des scores de 122 (iPhone 12) et 119 (iPhone 13).

Lequel offre les meilleures performances ?

Si vous cherchez le mobile le plus performant, c’est du côté de l’iPhone 13 qu’il faut regarder propulsé par la puce Apple A15 Bionic associée à 4 Go de mémoire vive LPDDR5 dépassant le processeur Apple A14 Bionic installé dans l’iPhone 12 même s’il y a aussi 4 Go de mémoire vive mais au format LPDDR4, moins véloce et pour finir l’iPhone 11 avec son chipset Apple A13 Bionic aussi avec 4 Go de RAM LPDDR4. Les iPhone 11 et iPhone 12 sont proposés avec un minimum de 64 Go d’espace de stockage jusqu’à 256 Go alors que l’iPhone 13 propose de démarrer à 128 Go pour atteindre 512 Go au maximum. L’iPhone 13 a une batterie d’une capacité de 3227 mAh contre 3110 mAh pour l’iPhone 11 et 2815 mAh pour l’iPhone 12.