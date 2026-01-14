Soldes iPhone : les trois modèles qui valent vraiment le coup cet hiver

Sur le plan du design, les trois smartphones comparés reprennent l’identité visuelle instaurée par Apple depuis plusieurs générations, avec des lignes nettes et des profils plats en aluminium ou en acier selon les gammes.

Ainsi, l’iPhone 16 adopte un dos en verre mat avec un module photo composé de deux capteurs disposés verticalement dans un bloc discret, ce qui lui confère une apparence plus épurée. De leur côté, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro Max se distinguent par un imposant module photo carré intégrant trois capteurs organisés en triangle, accompagné d’un capteur LiDAR pour un positionnement plus orienté vers les usages photographiques avancés.

En outre, les finitions diffèrent légèrement, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro Max utilisant un châssis en acier inoxydable plus lourd, tandis que l’iPhone 16 privilégie un matériau plus léger.

En matière de dimensions, l’iPhone 16 est le plus compact et le plus léger de la sélection, facilitant la prise en main au quotidien, alors que l’iPhone 13 Pro Max est le plus grand et le plus lourd, suivi de près par l’iPhone 14 Pro.

Côté coloris, l’iPhone 16 est proposé dans des teintes sobres et modernes comme le noir, le blanc, le bleu et le rose, tandis que les modèles Pro misent sur des couleurs plus classiques et élégantes telles que le graphite, l’or, l’argent ou le violet selon les générations.

Enfin, tous bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un élément désormais incontournable dans cette catégorie de smartphones.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, les différences générationnelles jouent un rôle déterminant. L’iPhone 16 est animé par la puce Apple A18, un processeur récent gravé selon une finesse avancée, conçu pour offrir une efficacité énergétique accrue et des performances élevées aussi bien en calcul qu’en graphismes.

Il est associé à 8 Go de mémoire vive, pour une bonne gestion du multitâche. L’iPhone 14 Pro repose quant à lui sur la puce A16 Bionic, toujours très performante, accompagnée de 6 Go de mémoire vive, tandis que l’iPhone 13 Pro Max utilise la puce A15 Bionic avec également 6 Go de mémoire vive.

Concernant le stockage interne, les trois modèles sont proposés avec différentes capacités à partir de 128 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Ainsi, si l’on classe ces smartphones par ordre de puissance, l’iPhone 16 se place en tête grâce à sa puce plus récente et à sa mémoire vive plus généreuse, suivi par l’iPhone 14 Pro, puis par l’iPhone 13 Pro Max.

En parallèle, la qualité de l’écran joue un rôle central dans l’expérience utilisateur. L’iPhone 16 dispose d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, offrant une excellente luminosité et un contraste élevé. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro Max proposent quant à eux des écrans OLED de 6,7 pouces avec technologie ProMotion, permettant un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 hertz, ce qui apporte une fluidité supérieure lors de la navigation.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un critère essentiel pour de nombreux utilisateurs, et c’est sur ce terrain que les modèles Pro prennent un certain avantage. L’iPhone 16 intègre un double module photo comprenant un capteur principal de 48 mégapixels destiné aux prises de vue standards et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels pour les scènes plus larges.

Cette configuration assure une qualité d’image élevée et polyvalente dans la majorité des situations. L’iPhone 14 Pro va plus loin avec un triple module photo composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels permettant un zoom optique plus avancé. L’iPhone 13 Pro Max propose également trois capteurs, mais son capteur principal se limite à 12 mégapixels, ce qui le place légèrement en retrait en termes de définition, même si le traitement logiciel compense en partie cette différence.

Pour les selfies, les trois modèles intègrent un capteur frontal de 12 mégapixels. En conséquence, pour la photographie, l’iPhone 14 Pro apparaît comme le plus polyvalent, suivi de l’iPhone 16, puis de l’iPhone 13 Pro Max. En ce qui concerne la connectivité, tous prennent en charge la 5G, le Wi-Fi de dernière génération compatible avec les standards récents, ainsi que le Bluetooth et les systèmes de géolocalisation avancés. Aucun ne dispose de prise audio jack, et aucun n’intègre d’émetteur infrarouge.

Enfin, l’authentification repose exclusivement sur Face ID, sans lecteur d’empreintes digitales, celui-ci ayant été abandonné par Apple depuis plusieurs années.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un autre point de comparaison déterminant, même si elle dépend fortement des usages de chacun. L’iPhone 13 Pro Max, grâce à son grand format et à sa batterie de forte capacité, reste l’un des modèles offrant la meilleure endurance au sein de cette sélection, notamment pour la lecture vidéo et la navigation prolongée.

L’iPhone 14 Pro propose une autonomie légèrement inférieure, en partie à cause de son écran très lumineux et de son taux de rafraîchissement élevé, mais il demeure parfaitement adapté à une journée complète d’utilisation intensive.

L’iPhone 16, de son côté, bénéficie des optimisations énergétiques de sa puce plus récente, ce qui lui permet d’afficher une autonomie équilibrée malgré un format plus compact. Concernant la recharge, les trois modèles prennent en charge la recharge rapide filaire, avec des puissances comparables, ainsi que la recharge sans fil via la technologie MagSafe.

