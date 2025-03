Trois smartphones milieu de gamme avec un rapport qualité-prix au top !

Chacun de ces smartphones adopte un design distinctif. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G propose un bloc photo centré en haut du dos, où les quatre capteurs sont disposés dans un carré aux angles légèrement bombés, avec un effet bicolore pour les versions verte et violette. Son profil est arrondi, offrant une bonne prise en main.

Le Honor Magic6 Lite 5G, quant à lui, mise sur un design inspiré de l'horlogerie avec un large module circulaire intégrant les capteurs photo. Ce choix esthétique, combiné à des bords subtilement travaillés, lui confère une allure premium. Son profil est particulièrement fin (7,85 mm), et il est disponible en noir, vert et en orange avec une finition similicuir exclusive au site de la marque.

De son côté, le Samsung Galaxy A35 5G joue la carte de la sobriété avec un dos en verre et des capteurs photo alignés verticalement, semblant posés directement sur la coque sans module apparent. Ce design minimaliste est complété par un cadre en métal. Ses boutons de mise en veille et de volume affichent un léger effet bombé.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy A35 5G est le plus compact (161,7 mm de hauteur et 78 mm de largeur), tandis que le Honor Magic6 Lite 5G est le plus grand avec 163,6 mm de hauteur. Côté poids, le Honor Magic6 Lite 5G est le plus léger avec 185 g, tandis que le Samsung Galaxy A35 5G est le plus lourd avec 209 g.

Enfin, concernant l’étanchéité, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est le plus résistant avec une certification IP68, le rendant totalement protégé contre l’eau et la poussière. Le Samsung Galaxy A35 5G bénéficie d’une certification IP67, lui permettant de résister à une immersion temporaire. En revanche, le Honor Magic6 Lite 5G se limite à une certification IP53, ce qui signifie qu’il est simplement protégé contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage, mais sans possibilité d’extension via micro SD.

Le Honor Magic6 Lite 5G embarque un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, également sans support pour une carte micro SD.

Le Samsung Galaxy A35 5G s’appuie sur un Samsung Exynos 1380, accompagné de 8 Go de RAM, avec une particularité : il peut utiliser jusqu’à 8 Go de mémoire virtuelle supplémentaires. Son stockage varie entre 128 et 256 Go, avec cette fois la possibilité d’ajouter une carte microSD.

En termes de puissance brute, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est le plus performant grâce à son processeur Dimensity 7300-Ultra, suivi de près par l’Exynos 1380 du Samsung Galaxy A35 5G, qui bénéficie d’une gestion mémoire optimisée. Le Honor Magic6 Lite 5G, avec son Snapdragon 6 Gen 1, est légèrement en retrait sur ce point.

Les trois smartphones sont équipés d’écrans AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement 120 Hz, garantissant une fluidité optimale. Le Honor Magic6 Lite 5G se démarque avec une dalle incurvée de 6,78 pouces et une définition de 1200 x 2652 pixels, offrant un affichage plus détaillé. Il atteint un pic de luminosité de 1200 cd/m² et bénéficie d’une protection spécifique Honor Ultra-Bounce Anti-Drop.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G propose un écran plat de 6,67 pouces, avec une définition de 1080 x 2400 pixels. Il se distingue par une luminosité maximale de 3000 cd/m², ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur. Son écran est protégé par du Corning Gorilla Victus 2 et est compatible HDR10 et Dolby Vision.

Le Samsung Galaxy A35 5G dispose d’un écran plat de 6,6 pouces, avec une définition de 1080 x 2340 pixels et une luminosité maximale de 1000 cd/m². Il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus+ et prend en charge HDR10+.

En termes de qualité d’affichage, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G l’emporte grâce à sa luminosité exceptionnelle. Le Honor Magic6 Lite 5G se démarque par sa résolution plus élevée et son écran incurvé, tandis que le Samsung Galaxy A35 5G reste une option solide avec son support HDR10+.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G mise sur un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels, et une caméra selfie de 20 mégapixels. Le Honor Magic6 Lite 5G propose un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels, et une caméra frontale de 16 mégapixels. Le Samsung Galaxy A35 5G intègre un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels, et une caméra selfie de 13 mégapixels.

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est le plus performant avec son capteur 200 mégapixels, offrant une grande richesse en détails. Le Samsung Galaxy A35 5G se distingue par sa stabilisation optique, avantageuse pour les vidéos et les clichés en basse lumière. Le Honor Magic6 Lite 5G reste compétitif avec ses 108 mégapixels, bien que son ultra grand-angle soit plus limité.

Tous les modèles sont compatibles 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, et disposent de la technologie NFC. Le Samsung Galaxy A35 5G est le seul à proposer une extension micro SD. Le Honor Magic6 Lite 5G est le seul à conserver une prise jack audio, et le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est le seul à embarquer un émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic6 Lite 5G possède la plus grosse batterie (5300 mAh), suivi du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (5110 mAh) et du Samsung Galaxy A35 5G (5000 mAh). Pour la recharge, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est le plus rapide avec 45 W, contre 35 W pour le Honor Magic6 Lite 5G et seulement 25 W pour le Samsung Galaxy A35 5G. Aucun des trois ne prend en charge la recharge sans fil.