L'incroyable Black Friday RED by SFR : trois maxi forfaits sans engagement dont un 300Go à prix cassé

Le Black Friday est, chaque année, l’occasion pour les opérateurs, de mettre sur le marché des offres totalement inédites qui ne sont généralement plus proposées par la suite. Pour cette édition 2021 qui a lieu ce vendredi 26 novembre, RED By SFR respecte cette tradition en proposant trois promos exceptionnelles disponibles uniquement pendant 24 heures ! Zoom sur ces maxi-forfaits spécial Black Friday.

100 Go à 10 €/mois

Pour les utilisateurs connectés en permanence, un forfait avec 100 Go de data en 4G, c’est un peu la base. C’est, en effet, de quoi surfer librement sur le web tout le mois, streamer occasionnellement et télécharger pas mal de contenus. Pour l’occasion, RED By SFR vous propose ce forfait sans engagement à seulement 10 €/mois.

Les 100 Go offerts sont utilisables via le réseau 4G/4G+ de SFR dans toute la France métropolitaine. L’opérateur vous offre par ailleurs 12 Go supplémentaires afin de vous permettre de rester connecté lors de vos séjours dans les autres pays de l’UE ou dans les DOM.

200 Go à 12 €/mois

S’il vous arrive de dépasser les 100 Go de consommation au cours du mois, ne prenez pas le risque de vous retrouver à court de data. Profitez de ce bon plan et offrez-vous une enveloppe web mensuelle de 200 Go pour seulement 2 € de plus par mois. Vous pourrez ainsi streamer et télécharger des vidéos sans trop faire de calculs.

Comme vous l’aurez compris, cette offre est facturée à 12 €/mois pour 200 Go en 4G/4G+ et un supplément de 15 Go utilisables lors de vos courts séjours en UE ou dans les DOM.

300 Go à 14 €/mois

Comme nous le disions plus haut, le Black Friday est un peu le jour de tous les excès et de toutes les folies. Ce forfait avec 300 Go en 4G en est la preuve. Totalement inédit, il y a peu de chances qu’il soit encore proposé prochainement par l’opérateur. C’est donc une aubaine à saisir dès maintenant si vous êtes ultra-connecté ou si vous avez toujours voulu profiter pleinement de votre connexion internet.

Pour seulement 14 €/mois, vous bénéficiez, en plus de 15 Go supplémentaires pour vos éventuels déplacements dans les DOM et au sein de l’Union Européenne.

L’illimité en France et à l’étranger

Quel que soit le volume web pour lequel vous optez, votre forfait RED By SFR spécial Black Friday inclut aussi :

Depuis la France métropolitaine : les appels illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM (sauf Mayotte) et les SMS/MMS illimités vers les opérateurs métropolitains ;

Depuis l’UE et les DOM : les appels, SMS et MMS illimités vers l’UE, les DOM et la France métropolitaine.

Pas d’engagement, pas de prix qui change

Comme tous les autres forfaits proposés par l’opérateur, ces forfaits en promo pour le Black Friday sont sans engagement, mais aussi et surtout à prix fixe. Ce qui veut dire que vous pourrez continuer à en profiter au même tarif aussi longtemps que vous le souhaitez.

Ne perdez donc pas de temps et souscrivez au forfait de votre choix ce vendredi 26 novembre avant minuit.